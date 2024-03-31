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Zarco: "Honda henüz ne yapacağını bilmiyor"

Johann Zarco, Honda'nın 2024 MotoGP motosikletinde "ne yapacağını henüz bilmediğini" söylüyor, ancak LCR sürücüsü için bu yine de bir ilerleme olarak görülüyor.

Lewis Duncan Lorenza D'Adderio
Johann Zarco, LCR Honda Takımı

Johann Zarco, LCR Honda Takımı

Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, 2024 sezonu için motosikletlerini elden geçirmesine rağmen, sezonun iki yarışının ardından liderler arasına girmeyi başaramadı. Honda'nın şu ana kadarki en iyi sonucu Portekiz'de Joan Mir ve Katar'da Zarco tarafından elde edilen 12. sıra.

Portekiz GP'sinde 15. sıraya kadar gerileyen Zarco, Honda'nın henüz motosiklet için işe yarayan ayar çözümleri bulamadığını söylüyor.

Zarco, "Honda'ya gerçekten güveniyorum, çok sıkı çalıştıklarını görüyorum. En azından adım adım hepimiz neyin iyi olmadığını biliyoruz." 

"Henüz ne yapmanın iyi olduğunu bilmiyoruz. Ancak ne kadar çok kilometre yaparsak, neyin işe yaramadığını o kadar çok anlarız. Bu yüzden ileriye gitmek her zaman faydalı olacaktır."

"Benim için bu hafta sonu [Portekiz'de] iyi bir şey bekliyordum, yapamadım. Daha fazla deneyim kazandım ama gerçekten tatmin edici bir his alamadım."

"Yani çok keyif alabildiğim bir hafta sonu değildi. Birazcık mücadele edebilmek hoşuma gitti ama diğerleri tempoyu yakaladığı anda bu mümkün olmadı. Dolayısıyla bunu yaşamak biraz zordu." dedi.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir'in sürüş stili Honda'daki meslektaşları tarafından diğerlerine göre daha hızlı olmasının nedeni olarak vurgulandı. Ancak Zarco bunun kopyalanmasının kendisi için yararlı olmayacağını düşünüyor.

Zarco, "Bu daha çok güven inşa etmekle ilgili diyebilirim, çünkü farklı sürüş stillerimiz var." 

"Görünüşe göre benimki Katar'da iyi çalışıyordu çünkü durumu kontrol edebiliyor ve sonunda biraz daha hızlı gidebiliyordum."

"Bunu burada [Portekiz'de] da yapmayı bekliyordum. Çok iyi bir pozisyon için değil ama Joan'ın mücadele ettiği bu grupta."

"Düşündüm ki belki burada durumu kontrol edebilir ve sonunda biraz daha zorlamak için lastiğimi koruyabilirim. Ama tüm yarış boyunca zorladım, bu yüzden yarış sonunda hiçbir şeyim kalmadı." dedi.

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