Yamaha'dan ayrılma kararı sonrası Vinales'in MotoGP kariyeri "durma noktasına" geldi

Yamaha ile olan ilişkisi bu yıl giderek kötüleşen Vinales, takımdan ayrılma kararı aldı ve normalde iki yıllık olan kontratını sezon sonunda feshedeceğini duyurdu. Böylelikle yıl sonunda, 2017'den beri yarıştığı Yamaha'dan ayrılmış olacak.

Assen yarış hafta sonunda Vinales'in Aprilia'dan gelen teklifi kabul ettiği yönünde ciddi spekülasyonlar vardı ancak iki taraf da iddiaları reddetmeseler de, kesin bir şey söylemekten kaçındılar.

Salı günü bir dizi MotoGP sürücüsünün yer aldığı Barselona pist gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vinales, 2022'de neler olacağıyla ilgili hiçbir gelişme olmadığını söyledi.

Vinales, 2022'deki durumuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Doğrusu, durma noktasında."

“Şu anda tatilimin keyfini çıkarmak istiyorum çünkü sezonun ilk yarısı benim için oldukça zordu ve ailemle birlikte tadını çıkmak istiyorum."

"Kimseyle herhangi bir anlaşmam yok. Sakin olmak istiyorum. Sonrasında 2022'de ne olacağını göreceğiz.”

Vinales, Yamaha'yı bırakma sebebinin, motosiklette maksimumu vermemesi olduğunu da ekledi.

Bu, gelecekte yapacağı hamle için kilit nokta olmaya devam ediyor ve 2022 için böyle bir seçenek yoksa, bir yılı kenarda geçirmeyi düşünüyor.

"Bunun yapılacak en iyi şey olmayacağı açık çünkü rekabetçi olmanız gerekiyor."

“En önemli şey rekabetçi olmak ama eğer rahat değilsem ve sürüşten zevk alamıyorsam... Yani beni en çok üzen şey, %100'ümü verememek ve eğer veremiyorsam, evde kalmayı ve hayattan keyif almayı tercih ederim."

“Her şey çok hızlı geçiyor ve içinde yaşadığımız bu dünyada, 10 yıl su gibi akıp gidiyor ve bunların tadını çıkaramıyorsunuz."

“Şu ana kadar pistte çalışırken hiçbir şeyden keyif almadım."

“Sezonun bu ikinci bölümünde bu durumu değiştirmek, keyif almak ve maksimum vermek istiyorum."

“Benim için değişen hiçbir şey yok, sahip olduğum her şeyi vereceğim ve eğer [Yamaha] bana bir şeyler denetirlerse, onları deneyeceğim ve onlara doğru bilgiler vereceğim, olmam gerektiği gibi profesyonel davranacağım."