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Mir: "Suzuki'nin gelişim eksikliği, Brivio'nun ayrılığıyla ilgili değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, Suzuki'nin 2021 motosikletinde yaşadığı gelişim eksikliğinin, Davide Brivio'nun ayrılığıyla ilgili olmadığını söyledi.

Mir: "Suzuki'nin gelişim eksikliği, Brivio'nun ayrılığıyla ilgili değil"

Suzuki, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen dokuz yarışta sadece üç podyum elde ederken, Joan Mir şu anda şampiyonayı lider Fabio Quartararo'nun 55 puan ardında dördüncü sırada götürüyor.

Mir bu sezon Suzuki'nin GSX-RR motosikletindeki gelişim eksikliğini eleştirdi ve yaz arası öncesinde, mevcut paketin şampiyonluk mücadelesi vermek için yeterli olmadığını dile getirdi.

Kış aylarında uzun süredir takım patronluğu görevini üstlenen Brivio, sürpriz şekilde markadan ayrıldı ve Formula 1'de Alpine'in yeni yarış direktörü oldu.

Brivio, 2015'te MotoGP'ye dönüşünden bu yana Suzuki için önemli bir liderdi fakat Mir, bu yıl yaşadıkları zorlukların Brivio'nun gidişiyle ilgili olmadığını dile getirdi.

Third place Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Third place Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Dorna

Autosport'la yaptığı özel röportajda Mir, Brivio'nun takımdan ayrılmasının takıma düşündüğünden daha fazla zarar verip vermediği sorulduğunda, "Sanmıyorum."

"Bana göre Davide burada yani Suzuki'de süper bir iş çıkarıyordu. Fakat sanırım daha çok söylediklerim yaşandı: Diğerleri kadar gelişemediler, teknik bir ilerleme ve büyük bir adım olmadı."

"Bu, Suzuki'nin çalışmadığı anlamına gelmiyor, aksine çalışıyorlar ve gelişim çalışmasını yapan Davide değildi."

"Yani bu pozisyonda gelişmeye devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü diğerlerinin bunu daha iyi şekilde yaptığını gördük." cevabını verdi.

Suzuki, Brivio'nun yerine projeye liderlik eden Shinichi Sahara önderliğinde bir yönetim komitesi oluşturdu.

Sahara-san, Autosport'a verdiği demeçte, bu yıl yeni bir takım patronu bulma planları olmadığını söylemişti ve Mir de bu karara güvendiğini söyledi.

"Sahara'ya oldukça güveniyorum ve dürüst olmak gerekirse, bunun doğru olduğunu düşünüyorsa öyledir."

“Artık her şeye liderlik eden, projenin içinde olan ve tüm sorunları görebilen ana kişi o."

"Eğer bunu söylüyorsa, ardında bir nedeni vardır."

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