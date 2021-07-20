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MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Emekliye ayrılan eski MotoGP sürücüsü Dani Pedrosa, Ağustos ayında gerçekleştirilecek Steiermark Grand Prix'sinde KTM ile MotoGP'ye geri dönecek.

Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor

Çifte 250cc ve bir kez 125cc dünya şampiyonu, Honda ile MotoGP'de 13  yıl geçirmesinin ardından 2018 sezonunun sonunda emekli olmuştu.

Pedrosa emekli olmasının ardından KTM'in resmi test sürücüsü oldu ve o günden bu yana Avusturyalı markayla beraberdi.

MotoGP'de 31 zaferi bulunan Pedrosa, son döneme kadar özel davetle tek seferlik dönüşlere pek fazla ilgi duymuyordu ancak geçen ay Motorsport.com, İspanyol sürücünün KTM ile yarışlara dönmeyi kabul ettiğine öğrenmişti.

Başlangıçta bu yarışın Misano olduğu söylenmişti ancak KTM, Pedrosa'nın Ağustos ayında yapılacak Red Bull Ring yarışında piste çıkacağını açıkladı. İspanyol sürücü böylelikle KTM fabrika takımı sürücüleri Brad Binder ve Miguel Oliveira'nın yanı sıra Tech3 KTM sürücüleri Danilo Petrucci ve Iker Lecuona'ya katılacak.

Avusturyalı marka, Pedrosa'nın RC16'nın özel bir versiyonuyla mücadele edeceğini de doğruladı.

Pedrosa, "En başından beri bu projenin bir parçası olmak ve deneyimlerimi onlarla paylaşabilmek çok ilginçti."

"Adım adım elimizden gelenin en iyisini yaptık ve şimdi tekrar yarışlara katılmak ilginç olacak çünkü bu size normal bir teste kıyasla farklı bir bakış açısı sağlıyor."

"Son yarışımdan bu yana uzun zaman geçti ve tabii ki bir GP'nin zihniyeti, bir testten çok farklı."

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Grand Prix için odak noktam, bir yarış esnasında motosiklette sahip olduğumuz şeyleri test etmeye çalışmak olacak."

“Sürücülerin farklı seanslar ve teknik özellikler için isteyebileceği şeyleri anlamak istiyorum."

"Evden seyrederken motosikletlerdeki ve yarıştaki ilerlemeyi hissedebiliyorum ancak şimdi bu özel yarışı MotoGP'deki yeni teknolojiler ve diğerlerine karşı nasıl yarışması gerektiği ve stratejilerin nasıl olabileceği konusunda daha fazla şeyi anlamak için kullanacağız."

“Mücadeleden bu kadar uzak kaldıktan sonra beklentilerim hakkında konuşmak zor olacak." dedi.

KTM, Pedrosa'nın şimdilik ikinci yarışta motosiklette kalmaya devam edip etmeyeceğini açıklamadı.

Pedrosa, önümüzdeki ay Avusturya'da MotoGP'ye dönen tek emekli MotoGP sürücüsü olmayabilir.

Dizinden operasyon geçiren Franco Morbidelli'nin San Marino'ya kadar dönemeyecek ve bu da Yamaha'nın test sürücüsü Cal Crutchlow'un Petronas SRT ile yarışlara dönüşüne açık kapı bırakıyor.

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