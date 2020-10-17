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MotoGP / Son dakika

Yamaha, Rossi’nin yerini doldurmayı düşünmüyor

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Yamaha, Rossi’nin yerini doldurmayı düşünmüyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Yamaha takım yöneticisi Massimo Maregalli, COVID-19 testi pozitif çıkan Valentino Rossi’nin yerine Teruel Grand Prix’sinde başka bir sürücüyü yarıştırmayı düşünmediklerini söyledi.

Rossi, perşembe günü kendisini iyi hissetmemesinin ardından yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı ve bu haftaki Aragon GP’de yarışamayacak. Ayrıca gelecek hafta yine Aragon pistinde yapılacak olan Teruel GP’de de yarışması muhtemel değil.

Yamaha bu hafta sonu Rossi’nin yerine başka bir sürücüyü yarıştırmayacak, ancak Teruel GP’de test sürücüsü Jorge Lorenzo’yu yarıştırma söylentileri var.

Lorenzo, Şubat ayından bu yana sadece 4 gün MotoGP motosikleti sürdü ve bunların sonuncusu geçen hafta Algarve’deki testti ancak bunda da 2020 versiyon M1’i kullanmadı.

Meregalli, Rossi’nin gelecek ayki çifte Valencia yarışını kaçırması halinde Lorenzo’nun bir seçenek olabileceğini, ancak İspanyol sürücünün Portekiz’de Aleix Espargaro’dan 4 saniye yavaş kalmasının ardından motosiklete daha fazla alışması gerektiğini söyledi.

Rossi’nin durumu hakkında Meregalli, “Dün, beklemediğimiz kötü bir sürpriz aldık.”

“Güvende kalmaya çalıştı ancak ne yazık ki virüse yakalandı. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmesini diliyoruz. Bazı semptomları hissediyor.”

“Elbette Valencia’da dönmesini bekliyoruz, Aragon’daki ikinci yarışta ise geri dönmesini beklemiyorum.”

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“Şimdilik onun yerine burada kimseyi geçirmeyi düşünmedik, ancak dürüst olmak gerekirse başkasını geçirmeyi de düşünmüyoruz.”

“İkinci Aragon yarışı için bir sürücü bulma konusunda 10 günümüz var, ancak henüz kimseyle konuşmadık.”

“Lorenzo’yu göz ardı etmiyorum, ancak Portimao’da yaptığı testlerden sonra biraz daha sürüş yapması gerektiği açık.”

“Valentino, Valencia’da dönemezse Lorenzo daha fazla dikkate alınacak.”

“Lorenzo, Şubat ayında Sepang’da bir buçuk gün sürüş yaptı ve geçen haftaya kadar herhangi bir motosiklet sürmedi.”

“Ayrıca şampiyonalarda mücadele etmelerine rağmen, sahip oldukları boşluklarda sürüş yapmaları gereken diğer sürücülerimizle de konuştuk.”

“Elbette Jorge frenleme, hızlanma alışkanlıklarını kaybetti. Bu yüzden motosiklete biraz daha alışmalı.” ifadelerini kullandı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Valentino Rossi
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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