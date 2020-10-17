Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı

Seans, soğuk hava şartlarının oluşturduğu güvenlik endişeleri sebebiyle planlanandan bir saat geç başladı.

Seanstaki en büyük olay, şampiyona lideri Fabio Quartararo’nun 14. virajdaki kazasıydı. Fransız sürücü kaza sonrasında tıbbi merkeze de götürüldü.

Yapılan kontrollerde herhangi bir kırığa rastlanmazken, kalçasında ağrı olduğu belirtildi.

Seansın lideri ise 1:47.859’luk turuyla Morbidelli oldu. İtalyan sürücü, LCR Honda’dan Cal Crutchlow’un 0.455 saniye önünde yer alırken, üçüncü sırada KTM sürücüsü Pol Espargaro yer aldı.

Suzuki sürücüsü Joan Mir’in dördüncü olmasıyla beraber ilk dörtte dört farklı üretici yer almış oldu.

Alex Marquez seansı beşinci tamamlarken, bu sezon ilk kez sıralamaların ikinci seansına kalmayı garantiledi.

Takaaki Nakagami altıncı sırada kendisine yer bulurken, Alex Rins yedinci, Aleix Espargaro sekizinci, Miguel Oliveira dokuzuncu oldu.

İlk 10’u Brad Binder tamamladı.

Ducati’ler yine ilk 10’a giremezken, tüm Ducati sürücüleri sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

Seans sonucu: