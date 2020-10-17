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MotoGP / Aragon GP / Antrenman raporu

Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı

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Aragon MotoGP: Üçüncü antrenmanda Morbidelli lider, Quartararo kaza yaptı
Ekleyen:
, Editör

MotoGP’nin Aragon ayağındaki üçüncü antrenman seansını Petronas Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli ilk sırada tamamladı.

Seans, soğuk hava şartlarının oluşturduğu güvenlik endişeleri sebebiyle planlanandan bir saat geç başladı.

Seanstaki en büyük olay, şampiyona lideri Fabio Quartararo’nun 14. virajdaki kazasıydı. Fransız sürücü kaza sonrasında tıbbi merkeze de götürüldü.

Yapılan kontrollerde herhangi bir kırığa rastlanmazken, kalçasında ağrı olduğu belirtildi.

Seansın lideri ise 1:47.859’luk turuyla Morbidelli oldu. İtalyan sürücü, LCR Honda’dan Cal Crutchlow’un 0.455 saniye önünde yer alırken, üçüncü sırada KTM sürücüsü Pol Espargaro yer aldı.

Suzuki sürücüsü Joan Mir’in dördüncü olmasıyla beraber ilk dörtte dört farklı üretici yer almış oldu.

Alex Marquez seansı beşinci tamamlarken, bu sezon ilk kez sıralamaların ikinci seansına kalmayı garantiledi.

Takaaki Nakagami altıncı sırada kendisine yer bulurken, Alex Rins yedinci, Aleix Espargaro sekizinci, Miguel Oliveira dokuzuncu oldu.

İlk 10’u Brad Binder tamamladı.

Ducati’ler yine ilk 10’a giremezken, tüm Ducati sürücüleri sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1'47.859    
2 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 16 1'48.314 0.455 0.455
3 Spain Pol Espargaro KTM 18 1'48.319 0.460 0.005
4 Spain Joan Mir Suzuki 14 1'48.322 0.463 0.003
5 Spain Alex Marquez Honda 19 1'48.403 0.544 0.081
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 17 1'48.374 0.515  
7 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'48.633 0.774 0.259
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'48.653 0.794 0.020
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'48.754 0.895 0.101
10 South Africa Brad Binder KTM 17 1'48.837 0.978 0.083
11 Italy Andrea Dovizioso Ducati 15 1'48.900 1.041 0.063
12 Spain Maverick Viñales Yamaha 16 1'48.912 1.053 0.012
13 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'48.953 1.094 0.041
14 Italy Danilo Petrucci Ducati 17 1'49.074 1.215 0.121
15 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1'49.106 1.247 0.032
16 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'49.203 1.344 0.097
17 Germany Stefan Bradl Honda 19 1'49.244 1.385 0.041
18 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'49.283 1.424 0.039
19 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 18 1'49.368 1.509 0.085
20 Australia Jack Miller Ducati 17 1'48.576 0.717  
21 France Johann Zarco Ducati 13 1'49.910 2.051 1.334
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MotoGP Aragon yarışı bir saat geç başlayacak

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MotoGP Aragon yarışı bir saat geç başlayacak
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Cem Özel

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