Vinales, elektronik yardım kullanmadan yaptığı Le Mans kalkışını Pedrosa'dan ilham almış

Yamaha sürücüsü Vinales antrenman turlarında birçok kez denediğinde motosikletten aldığı hissi olumlu bulduğu için, geçtiğimiz Pazar günkü ıslak Le Mans yarışında elektronik kalkış kontrolünü kullanmadan kalkış yaptığını belirtti.

Fakat İspanyol sürücünün startı çok yavaştı ve ilk virajlarda diğer yarışçıların ortasında kaldı, bu da Dunlop şikanında takım arkadaşı Valentino Rossi’nin kazası sebebiyle pistin dışında itilmesine yol açtı.

Vinales puan barajının dışındayken durumu toparlayıp damalı bayrağı 10. sırada görmeyi başardı.

Kalkış desteği almadan başlamasının sebebini açıklaması istendiğinde Vinales, önceki hafta sonu Algarve pisti tanıma antrenmanlarında Pedrosa’nın benzer bir şey yaptığını ve KTM test sürücüsünün kalkışta “çok hızlı göründüğünü" söyledi.

“Portimao’da Pedrosa elektronik yardımsız kalkıyordu ve kalkışları çok hızlı duruyordu. Ben de denedim, denedim, denedim ve sonunda antrenmanlarda normalde kalktığımdan daha hızlı kalkmaya başladım. Ama yarışta bu daha zordu, o yüzden rekabetçi olabilmem için biraz daha kalkış antrenmanı yapmam gerekecek.”

“Denemeye devam edeceğim, zaman buldukça deneyeceğim ve kalkışlarımda daha rekabetçi olmaya çalışacağım. Antrenmanda motosiklette 5 litre yakıtınız var ama bu, yarış başlangıcında gride geldiğinizde 20 litre oluyor ve bu da çok farklı bir hissiyata yol açıyor.”

Vinales bu hafta sonu gerçekleştirilecek Aragon GP’ye şampiyona lideri Fabio Quartararo’nun 19 puan gerisinde girecek.

Pistin arka tarafındaki uzun düzlük güç konusunda diğerlerinin gerisinde kalan M1 için bir sorun teşkil ediyor, çünkü düzlüğün öncesinde düşük vitesli bir hızlanma alanı var ve bu konu Yamaha sürücülerinin zorlandığı bir alan.

Fakat Vinales, 3.15 mil uzunluğundaki pistin hızlı akan diğer kısımlarının M1’in güçlü yönlerini ortaya çıkaracağı fikrinde.

Autosport tarafından Aragon’da yarışmaktan tedirgin olup olmadığı sorulduğunda Vinales: “Bu pist diğerlerinden biraz farklı çünkü uzun düzlüğün öncesinde çok yavaş bir viraj var.” dedi.

“O yüzden evet, bu bir dezavantaj. Ama birçok dairemsi viraj var, buralardan çok büyük hızlarla çıkabiliyorsunuz ve bu sene yol tutuşumuz da çok yüksek.”

“O yüzden, sektör 4’e dezavantajlı durumda girmemek için elbette sektör 1,2 ve 3 üstünde çok çalışmamız gerek. Yani ana hedefimiz mükemmel bir sektör 3 çıkartmak olacak.”

“Son turda biriyle savaşacak olursam kesinlikle 3. sektörde geçme şansım var. O yüzden bu hafta sonu için temel hedefimiz orası olacak.”

Alakalı video