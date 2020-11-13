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MotoGP / Valensiya GP / Antrenman raporu

Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı

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Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Pramac Ducati’den Jack Miller, Valencia Grand Prix'si öncesinde ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Valencia'da geçen haftaya kıyasla şartlar çok daha iyiydi ve sürücüler, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da kuru zemin lastikleriyle sürüş yaptılar.

Seansın ilk dakikalarında Franco Morbidelli, Petronas SRT ile 1:32.065 yaptı ve liderliğe çıkmayı başardı.

Ardından bu dereceyi 1:31.383'e çekse de, Johann Zarco 1:31.162 ile liderliği tekrar eline geçirmeyi başardı.

Suzuki sürücüsü Joan Mir'den 1:31.080 gelirken, Zarco buna 1:31.053 ile yanıt verdi.

1:31'in altına inen ilk isim 1:30.713'lük derecesiyle LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu.

Şampiyona lideri Mir bundan kısa bir süre sonra dördüncü virajda kaza yaptı.

Seans içerisinde son sözü söyleyen isim 1:30.662 yapan Jack Miller oldu ve seansı birinci bitirdi.

Nakagami'nin ikinci olduğu seansta Francesco Bagnaia ilk üçü tamamladı. Pol Espargaro dördüncü ve Zarco beşinci oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso ile Cal Crutchlow ilk yediyi tamamlarken, Alex Rins sekizinci, Aleix Espargaro dokuzuncu ve Maverick Vinales onuncu oldu.

Mir ancak 11. olabilirken, Stefan Bradl 12. ve Franco Morbidelli 13. oldu.

Danilo Petrucci kendisine 14. sırada yer bulabilirken, Fabio Quartararo ancak 18. sırada yer alabildi.

Valentino Rossi ile Alex Marquez sırasıyla 18. ile 19. oldular.

Valencia MotoGP - FP2 results:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 1'30.622  
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'30.713 0.091
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'30.742 0.120
4 Spain Pol Espargaro KTM 1'30.821 0.199
5 France Johann Zarco Ducati 1'30.899 0.277
6 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'30.926 0.304
7 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'30.930 0.308
8 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.947 0.325
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'30.989 0.367
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'31.062 0.440
11 Spain Joan Mir Suzuki 1'31.080 0.458
12 Germany Stefan Bradl Honda 1'31.106 0.484
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'31.125 0.503
14 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'31.230 0.608
15 South Africa Brad Binder KTM 1'31.261 0.639
16 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.326 0.704
17 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'31.330 0.708
18 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'31.371 0.749
19 Spain Alex Marquez Honda 1'31.371 0.749
20 Spain Tito Rabat Ducati 1'32.058 1.436
21 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'32.393 1.771
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valensiya GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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