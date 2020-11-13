Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı
Pramac Ducati’den Jack Miller, Valencia Grand Prix'si öncesinde ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamladı.
Valencia'da geçen haftaya kıyasla şartlar çok daha iyiydi ve sürücüler, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da kuru zemin lastikleriyle sürüş yaptılar.
Seansın ilk dakikalarında Franco Morbidelli, Petronas SRT ile 1:32.065 yaptı ve liderliğe çıkmayı başardı.
Ardından bu dereceyi 1:31.383'e çekse de, Johann Zarco 1:31.162 ile liderliği tekrar eline geçirmeyi başardı.
Suzuki sürücüsü Joan Mir'den 1:31.080 gelirken, Zarco buna 1:31.053 ile yanıt verdi.
1:31'in altına inen ilk isim 1:30.713'lük derecesiyle LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu.
Şampiyona lideri Mir bundan kısa bir süre sonra dördüncü virajda kaza yaptı.
Seans içerisinde son sözü söyleyen isim 1:30.662 yapan Jack Miller oldu ve seansı birinci bitirdi.
Nakagami'nin ikinci olduğu seansta Francesco Bagnaia ilk üçü tamamladı. Pol Espargaro dördüncü ve Zarco beşinci oldu.
Ducati fabrika takımı sürücüsü Andrea Dovizioso ile Cal Crutchlow ilk yediyi tamamlarken, Alex Rins sekizinci, Aleix Espargaro dokuzuncu ve Maverick Vinales onuncu oldu.
Mir ancak 11. olabilirken, Stefan Bradl 12. ve Franco Morbidelli 13. oldu.
Danilo Petrucci kendisine 14. sırada yer bulabilirken, Fabio Quartararo ancak 18. sırada yer alabildi.
Valentino Rossi ile Alex Marquez sırasıyla 18. ile 19. oldular.
Valencia MotoGP - FP2 results:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Jack Miller
|Ducati
|1'30.622
|2
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'30.713
|0.091
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'30.742
|0.120
|4
|Pol Espargaro
|KTM
|1'30.821
|0.199
|5
|Johann Zarco
|Ducati
|1'30.899
|0.277
|6
|Andrea Dovizioso
|Ducati
|1'30.926
|0.304
|7
|Cal Crutchlow
|Honda
|1'30.930
|0.308
|8
|Alex Rins
|Suzuki
|1'30.947
|0.325
|9
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'30.989
|0.367
|10
|Maverick Viñales
|Yamaha
|1'31.062
|0.440
|11
|Joan Mir
|Suzuki
|1'31.080
|0.458
|12
|Stefan Bradl
|Honda
|1'31.106
|0.484
|13
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'31.125
|0.503
|14
|Danilo Petrucci
|Ducati
|1'31.230
|0.608
|15
|Brad Binder
|KTM
|1'31.261
|0.639
|16
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'31.326
|0.704
|17
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'31.330
|0.708
|18
|Valentino Rossi
|Yamaha
|1'31.371
|0.749
|19
|Alex Marquez
|Honda
|1'31.371
|0.749
|20
|Tito Rabat
|Ducati
|1'32.058
|1.436
|21
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|1'32.393
|1.771
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|Lewis Duncan