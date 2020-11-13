Valencia MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Mir kaza yaptı

Valencia'da geçen haftaya kıyasla şartlar çok daha iyiydi ve sürücüler, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da kuru zemin lastikleriyle sürüş yaptılar.

Seansın ilk dakikalarında Franco Morbidelli, Petronas SRT ile 1:32.065 yaptı ve liderliğe çıkmayı başardı.

Ardından bu dereceyi 1:31.383'e çekse de, Johann Zarco 1:31.162 ile liderliği tekrar eline geçirmeyi başardı.

Suzuki sürücüsü Joan Mir'den 1:31.080 gelirken, Zarco buna 1:31.053 ile yanıt verdi.

1:31'in altına inen ilk isim 1:30.713'lük derecesiyle LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami oldu.