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MotoGP / Son dakika

Resmi: Crutchlow, 2021'de Yamaha'nın test sürücüsü olacak

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Resmi: Crutchlow, 2021'de Yamaha'nın test sürücüsü olacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Yamaha, LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow'un test sürücüsü olarak kendilerine katılacağını açıkladı.

Crutchlow, MotoGP'ye 2011 yılında Tech3 Yamaha ile katıldı ve e 2014 sezonu için Ducati'ye gitmeden önce 2012 ve 2013 sezonlarında toplam altı podyum elde etti.

Yılın başında Crutchlow'un LCR'deki yerini, Alex Marquez'in alacağı açıklandı ve İspanyol sürücü de koltuğunu Pol Espargaro'ya bırakacak.

Britanyalı sürücü, Valencia Grand Prix'sinden önce yaptığı açıklamada Yamaha ile gelecek yıl için anlaştığını açıkladı.

Japon üretici bu haberleri bugün itibariyle doğrularken, Crutchlow'un gelecek yıl bazı yarışlarda yer alması planlanıyor.

Crutchlow'un adı Aprilia ile anılmıştı ancak İngiliz sürücü, takımın Andrea Iannone ile ilgili mevcut sürecinden ötürü İtalyan üreticiyi beklemek istemedi.

Motorsport.com'a konuşan Crutchlow, "Oraya gitmemi istediler. Onlarla Mart ayından beri konuşuyordum ve Mart ayından bu yana anlaşmayı imzalamaları gerekiyordu, ancak Andrea'yı beklemek istediler."

"Ve ben Andrea'yı beklemek istemedim. Bu yüzden Andrea'nın ceza aldığı açıklanmadan önce, onlara bunu zaten yapmak istemediğimi söyledim." dedi.

Crutchlow, geçtiğimiz günlerde Aprilia ile test sürücüsü rolü üzerine görüşmelerde bulunduğunu açıklayan Jorge Lorenzo'nun yerini alacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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