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MotoGP / Son dakika

Dovizioso: "Aprilia'ya geçiş, kariyerimde ihtiyacım olan bir adım değildi"

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Dovizioso: "Aprilia'ya geçiş, kariyerimde ihtiyacım olan bir adım değildi"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Abdullah Çelik

Andrea Dovizioso, 2021'de Aprilia'ya geçişin kariyeri için gerekli adımlardan birisi olmadığını, bu yüzden orada yarışmayı düşünmediğini söyledi.

Ağustos ayında, sene sonunda Ducati ile yollarını ayıracağını duyuran Dovizioso, uzun süre adının farklı takımlarla anılmasının ardından sonunda geçtiğimiz Salı günü yarışlara bir sene ara vereceğini duyurdu.

Dovizioso için Aprilia'da yarışabileceği bir boşluk olsa da İtalyan sürücü bunu istemedi.

Dovizioso, "Aprilia'nın bunun için zorlamasından gerçekten mutluydum. Geçmişte de konuşmuştuk. Iannone kararını beklemiyorduk. Gerçek bu değildi ancak bu normal bir şey."

"Şu anda kariyerim için böyle bir adıma ihtiyaç duyduğumu düşünmüyorum. Onlar gerçekten iyi iş çıkarıyorlar çünkü Honda, Yamaha ve Ducati gibi bütçelere sahip değiller. Buna göre gerçekten harika iş çıkarıyorlar ancak MotoGP'deki seviye çok yüksek. Bu çok zor."

"Ducati ile ilişkimizin başında da benzer durumu yaşadım. MotoGP zor bir yer ve içerisinde yer aldığınızda, ne kadar zor olduğunu, tüm detayları anlıyorsunuz. Onlar gerçekten iyi iş çıkarıyorlar. Ancak şu anda bu adıma ihtiyacım yoktu." dedi.

Yamaha, diğer üreticilerle test sürücülüğü için görüştü ve Yamaha ile anlaşacağı dahi düşünüldü. Ancak Dovizioso, bu adımın 2022'de dönüş için zorunlu olmadığını söyledi.

Dovizioso, "Honda ile bir ay önce görüştük. Her teklifte olduğu gibi, kabul etmememin farklı nedenleri vardı. Ancak bu durum karşısında aldığım destekten, herkesin beni test sürücüsü olarak almaya çalışmasından mutluyum."

"Ancak günün sonunda test sürücülüğü bana 2022'de yarışmanın kapısını açmayacaktı. Benim için önemli olan bu. Bu yüzden bir şey imzalamadan boşta kalmaya karar verdim. Motor sporlarında her an her şey olabilir. Bakalım 2021'de ne olacak." dedi.

Marquez'in gelecek sene dönememesi halinde onun yerine Dovizioso düşünülebilir ancak İtalyan sürücü öyle bir durum olsa bile doğrudan kabul edeceği manasına gelmediğini söyledi.

Dovizioso, "Herkes Marc konusunda çok fazla şey söylüyor. Kimse detayları bilmiyor, ben de bilmiyorum. Gelecek sene için şimdiden bir karar vereceklerini düşünmüyorum."

"Boştayım ve neler olacağını göreceğiz. Bu motor sporları. Boşta olmam, beni aramaları halinde hemen gideceğim manasına gelmiyor. Gelen teklife bakacağım. Herkesle konuşup ona göre karar vereceğim." dedi.

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Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Editör Lewis Duncan

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