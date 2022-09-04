Sakatlığı atlatan Marquez tam zamanlı olarak geri dönmek istiyor

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Altı kez dünya şampiyonu dördüncü kol ameliyatını da başarıyla atlattı ve Salı günü Misano'da gerçekleştirilecek sezon içi testlerinde MotoGP motosikletine dönüş yapacak.

Cumartesi günü doktorlar tarafından "sürüş yapabilir" onayı alan Marquez, yine de testin her iki gününe de katılıp katılmayacağından emin olmadığını ve bir sonraki hafta Aragon GP'ye katılıp katılamayacağına daha sonra karar vereceklerini söylüyor.

Misano'da mikrofon karşısına geçen Marquez, "Döndüğümde tüm yarışlara çıkmak istiyorum, bir yarışa çıkıp sonra eve dönmek değil. Geri döndüğümde tek niyetim bu olacak."

"Bu testte burada olmak için çok zorladığım doğru, bu amaç için antrenmanlarımı arttırdım -bu hem benim için hem de Honda için önemli."

"Ancak Honda'dan çok kendim için pistteyim, çünkü motosikleti baskı altında olmadan bir testte denemek bir yarış hafta sonundan daha iyi."

"Bu testten sonra seviyemin nasıl olduğunu ve kolumun nasıl tepki verdiğini anlayacağım, böylece Aragon'da yarışmanın mümkün olup olmadığına karar vereceğim."

"Beni biliyorsunuz, eğer mümkünse kesinlikle piste çıkacağım, aksi takdirde bekleyeceğim. Her gün değerlendirme yapmamız gereken bir süreçteyiz." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçen hafta Aragon'daki bir go-kart pistinde bir Honda CBR600RR ile uzun süre sonra ilk kez sürüş yapan Marquez, halen kendisi gibi süremediğini, bunun geçen sene 34 derece dönmüş bir humerus kemiği ile piste çıkmasının bir sonucu olduğunu söylüyor.

Marquez, "Şu anda doğal sürüş tarzımla piste çıkamıyorum. Demek istediğim, rehabilitasyon açısından doğru yolda ilerliyoruz, yine de zamanlama zamanlamadır ve iki hafta önce spor salonunda bile çok fazla zorlamadım."

"Lastiklerle çalışıyordum, sonra geçtiğimiz bir buçuk hafta spor salonunda çalışmayı artırmaya başladım. Ancak kasların [iyileşmesi için] zamana ihtiyacı var, ancak kaslardan daha fazlası da var: geçen sene kolum 34 derece dönmüş bir şekilde yarışıyor ve yaşıyordum."

"Hem normal hayatta, hem de sürüş esnasında bazı hareketleri iyi bir şekilde yapmanın yolunu bulabilmek için kolumu yeniden ayarlamam gerekiyor. Kaslarımda iyi olmayan bazı gerilmeler hissediyorum."

"Her şey iyi gidiyor ama zamana ihtiyacım var. Doktorlar kışın son adımları atabileceğimizi söylüyor.

Önemli olan şu: yeniden motosiklete binebilecek seviyedeyim -ama istediğim gibi değil. Önümde uzun bir yol var." dedi.