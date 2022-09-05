MotoGP, Suudi Arabistan'da yarışmak için ilk adımı attı!

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Avrupa dışındaki varlığını arttırmak isteyen MotoGP'nin planı, FIM ve FIA işbirliğinde Suudi Arabistan'a bir pist inşa etmek ve Katar'dan sonra ikinci Orta Doğu yarışını düzenlemek. Pistin nereye inşa edileceği ise henüz belirsiz -ayrıca bu pistin, önümüzdeki yıllarda Formula 1 yarışına ev sahipliği yapması beklenen Riyad yakınlarındaki Qiddiya pisti olup olmadığı da tartışma konusu.

Suudi Arabistan'daki ilk MotoGP yarışı için bir zaman çizelgesi verilmedi ancak plan, bölgedeki gelecek vadeden sürücülerin gelişimini teşvik etmek için bir genç yetenek programının kurulmasını da içeriyor. Road to MotoGP ismi verilen programın nihai amacı ise gelecekte Suudi Arabistan'dan bir MotoGP şampiyonu çıkarmak olacak.

Saudi Motorsport Company, bir MotoGP yarışının, daha önce kendisini dört tekerlekli serilerle sınırlayan ülkenin geniş ölçekli yarış portföyünün iki tekerleğe genişlemesi anlamına geleceğini de sözlerine ekledi -ülke halihazırda Cidde'de Formula 1 yarışı, başkent Riyad'ın eteklerinde bir Formula E yarışı ve Dakar Rallisi'ni düzenliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prens Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, "Bugün Dorna ile MotoGP'yi Suudi Arabistan'a getirme yönündeki ortak hedefimizi açıkça ortaya koyan bir mutabakat imzaladığımızı teyit etmekten heyecan duyuyoruz."

"Dünyanın en büyük motosiklet yarış serisini, dünya standartlarındaki motor sporları organizasyonları listemize eklemek son derece mantıklı.

"İki tekerlekli yarışların zirvesini Suudi Arabistan'a getirmek ve vatandaşlarımıza daha fazla fırsat sunmaya devam etme konusundaki ortak taahhüdümüzü yerine getirmek için Dorna ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Start action Photo by: Dorna

Sonrasında söz alan Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, "İki tekerlekli pist yarışlarının önde gelen şampiyonası olarak, MotoGP'nin Suudi Arabistan'da bir yarış düzenleyerek Orta Doğu'daki etkisini genişletme fırsatından ötürü heyecanlıyız"

"Orta Doğu motor sporları için kilit bir pazar ve Suudi taraftarların %80'i ülkelerinde daha fazla yarış düzenlendiğini görmek istiyor. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Suudi Arabistan, büyük motor sporları organizasyonlarını en yüksek standartlarda düzenleyebileceğini kanıtladı."

"İki taraf arasında mutabakat imzalanması, daha fazlasını keşfetmeye yönelik ortak niyetimizi ortaya koymakta. Krallık'ta heyecan verici ve konuksever yeni bir ev bulacağımızdan eminiz ve bu ortak hedefe birlikte ulaşmak için Saudi Motorsport Company ile daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.