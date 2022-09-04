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MotoGP / San Marino GP Yarış raporu

MotoGP Misano: Miller ve Bezzecchi düştü, Bagnaia üst üste 4. zaferini 0.034 sn farkla aldı!

MotoGP'de sezonun 14. ayağı olan San Marino Grand Prix'sini fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia 0.034 sn farkla kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
MotoGP Misano: Miller ve Bezzecchi düştü, Bagnaia üst üste 4. zaferini 0.034 sn farkla aldı!
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2022 MotoGP sezonunun 14. ayağı, bu hafta sonu İtalya'nın Misano World Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Yarış öncesindeki sıralama turlarında pole Jack Miller'a gitmişti. 

Misano MotoGP:

Moto3 ve Moto2 sınıflarının piste çıkmasının ardından gözler MotoGP'ye çevrildi ve pazar günü son olarak premier sınıf Misano'da piste çıktı. 

5 kırmızı ışığın sönmesiyle 27 turluk mücadele başladı ve Jack Miller iyi bir startla liderliğini korudu. Grid cezasından dolayı 5. sıradan start alan Francesco Bagnaia ise 3. sıraya kadar yükseldi.

Arkalarda Johann Zarco, Pol Espargaro, Michele Pirro üçlüsü ilk virajda kaza yaptılar. Bu üç sürücü de yarışa veda etti. Olay bir yarış kazası olarak nitelendirildi ve kimseye ceza çıkmadı. 

Bagnaia, üçüncü sıraya çıkmasının ardından ikinci sırada yer alan Enea Bastianini'nin üzerinde baskı kurdu ancak 2. sırayı alamadı. Böylelikle ilk turu Miller, Bastianini, Bagnaia, Vinales, Bezzecchi ilk 5'i ile tamamladık. 

Sonrasında Ducatiler birer birer düşmeye başladılar. İlk olarak lider Miller düştü, ondan birkaç saniye sonra ise VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi düştü. Böylelikle ilk 5'te yer alan iki Ducati aynı tur içerisinde düşmüş oldu. Miller yarışa devam etse de Bezzecchi devam edemedi. 

Miller'ın düşmesiyle Bastianini zirveye yükseldi

Miller'ın düşmesiyle Bastianini zirveye yükseldi

Miller'ın düşmesiyle birlikte ikinci sıradaki Bastianini liderliğe yükselmiş oldu ancak orada uzun süre kalamadı. Bu kazalardan bir tur sonra, Bagnaia liderlik için atak yaptı ve 2023'te takım arkadaşı olacağı Bastianini'yi geçerek liderliğe yükseldi. 

Bagnaia'dan sonra 3. sıradaki Maverick Vinales de Bastianini'yi geçti. Böylelikle 5. turun sonuna geldiğimizde Bagnaia, Vinales, Bastianini, Luca Marini, Aleix Espargaro ilk 5'i oluştu.

Fabio Quartararo ise bu noktada 6. sırada yer alıyordu. 13. sıradan start alan Jorge Martin ise 7. sıraya kadar yükselmişti. 

Bu noktadan itibaren yarış biraz daha sakinleşti ve birkaç tur boyunca Bagnaia, Vinales, Bastianini, Marini grubu ön tarafta devam etti. 

Arkalarında ise Quartararo, Espargaro'yu geçerek 5. sıraya çıktı ve bu öndeki 4'lü grubu yakalamaya başladı. 

27 turluk yarışın 14. turuna geldiğimizde Bagnaia, Vinales, Bastianini, Marini dörtlüsü önde yakın bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu. Onları Quartararo ile Espargaro yaklaşık 1 saniye geriden takip etmekteydi. 

16. tura geldiğimizde, Vinales liderlik için Bagnaia'yı zorlamaya ve atak yapmaya başladı ancak Ducati sürücüsü bu atakları savuşturdu ve liderliğini korudu. 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

20. tura geldiğimizde, 3. sırada yer alan Bastianini vites artırdı ve hızlı tur zamanları kaydetmesinin ardından Vinales'i arkasında bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Bastianini'nin ikinci sıraya çıkması, ön tarafta Bagnaia'nın biraz rahatlamasını sağlamış oldu. 

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22. tura geldiğimizde ise Bastianini, Bagnaia'ya çok daha yakındı ve fabrika Ducati sürücüsünün hemen kuyruğundaydı. 

Bastianini, son turlar boyunca Bagnaia'nın üzerinde baskı kurdu ve ikili finiş çizgisini yan yana geçtiler. Zafer ise 0.034 sn farkla Bagnaia'nın oldu. Bagnaia, böylelikle premier sınıfta üst üste 4 yarış kazanan ilk Ducati sürücüsü oldu. Ayrıca şampiyonada ikinci sıraya yükseldi ve Quartararo ile arasındaki farkı 30'a indirdi. 

Bastianini, çizgiye kadar mücadele etse de Bagnaia'yı geçemedi ve ikinci oldu. Yarışın orta noktasında liderlik için mücadele eden Vinales ise damalı bayrağı 3. sırada görebildi. 

VR46 sürücüsü Luca Marini hatasız bir sürüşle 4. sırayı aldı ve takımına önemli puanlar getirdi. Şampiyona lideri Quartararo ise çizgiyi 5. sırada geçti. Aleix Espargaro 6. oldu ve şampiyonada 3. sıraya geriledi. Artık Bagnaia ikinci sırada. 

Alex Rins, Brad Binder, Jorge Martin, Alex Marquez ilk 10'u tamamladı. Andrea Dovizioso ise son MotoGP Grand Prix'sinde 12. oldu ve puan alarak emekliliğe ayrıldı. 

MotoGP sezonu, 18 Eylül'de Aragon'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Francesco Bagnaia 27         25
2 Italy Enea Bastianini 27 0.034       20
3 Spain Maverick Viñales 27 4.212       16
4 Italy Luca Marini 27 5.283       13
5 France Fabio Quartararo 27 5.771       11
6 Spain Aleix Espargaro 27 10.230       10
7 Spain Alex Rins 27 12.496       9
8 South Africa Brad Binder 27 14.661       8
9 Spain Jorge Martin 27 17.732       7
10 Spain Alex Marquez 27 21.986       6
11 Portugal Miguel Oliveira 27 23.685       5
12 Italy Andrea Dovizioso 27 29.276       4
13 Spain Raul Fernandez 27 30.433       3
14 Germany Stefan Bradl 27 31.768       2
15 Japan Takaaki Nakagami 27 32.547       1
16 South Africa Darryn Binder 27 41.857        
17 Italy Marco Bezzecchi 27 50.559        
18 Australia Jack Miller 27 53.371        
19 Australia Remy Gardner 27 56.613        
20 Italy Fabio Di Giannantonio 27 57.304        
21 Japan Kazuki Watanabe 26 3.966        
22 Italy Franco Morbidelli 2          
23 France Johann Zarco 0          
24 Italy Michele Pirro 0          
25 Spain Pol Espargaro 0          
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