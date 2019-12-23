Rossi: “Sonuçlarım, yeni kontrat için iyileşmek zorunda”
Valentino Rossi, 2020’nin ilk bölümünde sonuçları iyileşmediği sürece Yamaha ile “sözleşme yenilememesinin daha iyi olacağını” belirtti.
Rossi, 2019’un ikinci yarısında zorlu zamanlar geçirdi ve düzenli olarak takım arkadaşı Maverick Vinales ve etkileyici çaylak Fabio Quartararo’ya geçildi. İtalyan sürücü 2019’u, 2011’de Ducati’de geçirdiği yıldan sonraki en kötü sonucu olan yedinci sırada tamamladı.
Ocak ayında 41 yaşına girecek olan Rossi’nin 2020 için kontratı bulunuyor. Ancak İtalyan efsane, Yamaha ile olan ilişkisini uzatma konusunda erkenden karar vermek zorunda kalacağını belirtti.
Ferrari 488 GT3 aracı ile üçüncü sırada tamamladığı Gulf 12 Saat yarışında konuşan Rossi, yeni bir anlaşma için performansını geliştirmesi gerektiğini söyledi.
“Gelecek sene kritik olacak. 2020’nin sonunda kontratım bitiyor. Yani ne yazık ki ne yapacağıma, devam edip etmeyeceğime yakında karar vermem gerek.”
“Mantıken, devam edip etmeme kararı sonuçlara bağlı olacak. Takımda değişiklikler yaptık, yani daha rekabetçi ve hızlı olup olamayacağımızı göreceğiz.”
“Yeni anlaşma için, bu seneden daha güçlü olmalıyız. Eğer güçlü değilsek, anlaşma yenilememek daha iyi olur.”
Rossi’nin kararını etkileyecek bir faktör, emekliliğini açıklayan eski takım arkadaşı Jorge Lorenzo’nun Yamaha’nın test sürücüsü olması.
Eski test sürücüsü Jonas Folger’in ayrılmasıyla beraber İspanyol sürücünün, Yamaha’dan bir teklif aldığı öğrenilmişti.
Lorenzo’nun takıma geri dönüş olasılığı hakkında Rossi, “Eğer M1’e geri dönerse güçlü olur. Sorun, istediği paranın fazla olması ve bu Yamaha için biraz zor!”
“Lorenzo’nun test sürücüsü olmasını görmek isterim, çünkü çok hızlı bir sürücü ve bize yardımcı olabilir.” dedi.
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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|Jamie Klein
Rossi: “Sonuçlarım, yeni kontrat için iyileşmek zorunda”
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