Rivola’nın gelişi, Aprilia’yı “çok daha ciddi” hale getirmiş

Rivola, Formula 1’de Minardi, Toro Rosso ve Ferrari’de 20 sene geçirdi. 2009’da Ferrari’de sportif direktörlük yapan Rivola, genç sürücü akademisinde Charles Leclerc’in gelişimini de takip eden isimlerdendi.

2019’un başında CEO olarak Aprilia’ya katılan Rivola hakkında konuşan Espargaro, “istediği her şeyi yapamasa bile” daha ilk yılında İtalyan yöneticinin takımı “çok daha ciddi” hale getirdiğini söyledi.

Espargaro, “Massimo’nun, istediği her şeyi yapabildiğini düşünmüyorum. Çünkü yeni bir yere geldiğinizde, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamanız gerekiyor.”

“Massimo gibi zeki birini çokça dinliyorlar, bekliyorlar, sabırlılar. Yani biraz daha zamana ihtiyacı var. Ancak gelişinden ve ilk sezonundaki etkisinden çok memnunum. Takım çok daha ciddi hale geldi, garaj önceki senelere göre 10 kat daha profesyonel.”

“İmajı değiştirdiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda değiştirdiğimiz şey, motosikletin rekabetçiliği ve sonuçlar. Ancak gelişiyoruz. Son iki ayda gelen mühendis sayısı, son 10 yılda gelen mühendis sayısından daha fazla.”

“Bu yüzden, gelecekte değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum.”

“Testlerde, F1’den gelen birkaç şeyi denedik. Bunlar motosiklet parçaları değil, onların çalışma şekli ile ilgiliydi.”

“F1 takımları, bizden çok daha organizeler. İletişim anlamında, garaja geldiğimde mühendislere daha iyi bilgi vermek için bu testte kaskımdaki telsizle birçok şey denedik. Farklı şeyler deniyoruz.”

“Garaj içerisinde telsiz kullanıyoruz. Motosiklette kullanmıyoruz, bu yasak. Ancak garajda bunu kullanabilirsiniz. Ve normalde etrafımdaki 10 mühendisin hepsinin benim dediklerimi duyması imkansız.”

“Yani böylece söylediklerimin hepsini duyabilirler ve motosiklet üzerinde çalışmaya hemen başlayabilirler. Raporları okumak zorunda kalmazlar.”

“Bunlar sadece küçük detaylar. En önemli şey, motosikletin rekabetçi olması. Ancak bu detaylar çok güzel, çünkü mühendislerin işini kolaylaştıracak.” şeklinde konuştu.