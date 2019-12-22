MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Rivola’nın gelişi, Aprilia’yı “çok daha ciddi” hale getirmiş

paylaşım
yorumlar
Rivola’nın gelişi, Aprilia’yı “çok daha ciddi” hale getirmiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Ara 2019 11:51

Aleix Espargaro, eski Ferrari Formula 1 sportif direktörü Massimo Rivola’nın, sıkıntılar yaşayan Aprilia’ya katılmasından beri takımın “imajını değiştirdiğini” söyledi.

Rivola, Formula 1’de Minardi, Toro Rosso ve Ferrari’de 20 sene geçirdi. 2009’da Ferrari’de sportif direktörlük yapan Rivola, genç sürücü akademisinde Charles Leclerc’in gelişimini de takip eden isimlerdendi.

2019’un başında CEO olarak Aprilia’ya katılan Rivola hakkında konuşan Espargaro, “istediği her şeyi yapamasa bile” daha ilk yılında İtalyan yöneticinin takımı “çok daha ciddi” hale getirdiğini söyledi.

Espargaro, “Massimo’nun, istediği her şeyi yapabildiğini düşünmüyorum. Çünkü yeni bir yere geldiğinizde, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamanız gerekiyor.”

“Massimo gibi zeki birini çokça dinliyorlar, bekliyorlar, sabırlılar. Yani biraz daha zamana ihtiyacı var. Ancak gelişinden ve ilk sezonundaki etkisinden çok memnunum. Takım çok daha ciddi hale geldi, garaj önceki senelere göre 10 kat daha profesyonel.”

“İmajı değiştirdiğimizi düşünüyorum. Yani şu anda değiştirdiğimiz şey, motosikletin rekabetçiliği ve sonuçlar. Ancak gelişiyoruz. Son iki ayda gelen mühendis sayısı, son 10 yılda gelen mühendis sayısından daha fazla.”

“Bu yüzden, gelecekte değişiklikler göreceğimizi düşünüyorum.”

“Testlerde, F1’den gelen birkaç şeyi denedik. Bunlar motosiklet parçaları değil, onların çalışma şekli ile ilgiliydi.”

“F1 takımları, bizden çok daha organizeler. İletişim anlamında, garaja geldiğimde mühendislere daha iyi bilgi vermek için bu testte kaskımdaki telsizle birçok şey denedik. Farklı şeyler deniyoruz.”

“Garaj içerisinde telsiz kullanıyoruz. Motosiklette kullanmıyoruz, bu yasak. Ancak garajda bunu kullanabilirsiniz. Ve normalde etrafımdaki 10 mühendisin hepsinin benim dediklerimi duyması imkansız.”

“Yani böylece söylediklerimin hepsini duyabilirler ve motosiklet üzerinde çalışmaya hemen başlayabilirler. Raporları okumak zorunda kalmazlar.”

“Bunlar sadece küçük detaylar. En önemli şey, motosikletin rekabetçi olması. Ancak bu detaylar çok güzel, çünkü mühendislerin işini kolaylaştıracak.” şeklinde konuştu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonraki haber
Mir, Brno'daki kaza sonrası nefes alırken sorun yaşamış

Önceki haber

Mir, Brno'daki kaza sonrası nefes alırken sorun yaşamış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: “İlk sürücü toplantıları utanç doluydu”

2s
2
Formula 1

Abiteboul: "Ocon, Ricciardo'ya kıyasla Renault'ya daha çabuk adapte olacak"

3s
3
Formula 1

Vettel: "Almanya'da her zaman 2 numara olacağımı biliyordum"

4
Formula 1

Lehto, fren parçalarının sınırlandırılmasını eleştirdi

1s
5
Formula 1

2019'un en iyi 50 yarış pilotu

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Rivola’nın gelişi, Aprilia’yı “çok daha ciddi” hale getirmiş
MGP

Rivola’nın gelişi, Aprilia’yı “çok daha ciddi” hale getirmiş

Mir, Brno'daki kaza sonrası nefes alırken sorun yaşamış
MGP

Mir, Brno'daki kaza sonrası nefes alırken sorun yaşamış

Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi
MGP

Video: Araç üstü kamerasından Hamilton’ın Yamaha MotoGP testi

Video: Araç üstü kamerasından Rossi’nin Mercedes F1 testi
F1

Video: Araç üstü kamerasından Rossi’nin Mercedes F1 testi

Video: Hamilton ve Rossi'nin araç takası
MGP

Video: Hamilton ve Rossi'nin araç takası

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.