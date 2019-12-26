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MotoGP / Son dakika

“Yamaha’nın referans noktası Quartararo değil, Vinales”

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“Yamaha’nın referans noktası Quartararo değil, Vinales”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Germán Garcia Casanova
Çeviren: Cem Özel, Editör
26 Ara 2019 15:20

Yamaha MotoGP sürücüsü Maverick Vinales’in ekip şefi Esteban Garcia’ya göre takımın referans sürücüsü Fabio Quartararo değil, Vinales.

Quartararo’nun Yamaha uydu takımı Petronas SRT’de harika bir çaylak sezonu geçirmesi, 2019 MotoGP sezonunun en dikkat çeken hikayelerinden biriydi. Genç Fransız, MotoGP tarihinin en genç pole pozisyonu alan ismi oldu ve düzenli olarak önlerde savaştı.

Ancak Quartararo galibiyete birçok kez yaklaşmasına rağmen zafer kazanamazken; Vinales, Assen ve Sepang yarışlarını domine ederek kazanmayı başardı ve sürücüler şampiyonasını üçüncü sırada tamamladı. Quartararo sezonu beşinci tamamlarken, Vinales’in takım arkadaşı Valentino Rossi yedinci oldu.

Quartararo’nun, 2019’da Yamaha sürücüleri için referans noktası olup olmadığı sorulduğunda Garcia, “Bunu birçok kez duydum. Herkes, ‘Fabio geldi, herkesin zorlamasına ve hızlı gitmek zorunda kalmasına neden oldu.’ diyor. Dürüst olmak gerekirse onun bir uyarı olduğunu düşünmüyorum.”

“Referans bizdik, çünkü en çok yarışı kazanan bizdik. Kendi sorunlarımıza ve nasıl gelişeceğimize odaklandık.”

“Etrafınızda Rossi, Morbidelli ve Quartararo gibi sürücüler olduğunda, her zaman kendinizi karşılaştırırsınız ve onların sizden neleri daha iyi yaptığını görmeye çalışırsınız.” ifadelerini kullandı.

Garcia, 2019 sezonu öncesinde Ramon Forcada’nın yerine Vinales’in ekibine katılmıştı. Takım patronu Lin Jarvis bunun, İspanyol sürücünün gelişen performansında Quartararo'nun yükselişi sebebiyle oluşan motivasyondan daha büyük bir rol oynadığını düşünüyor.

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Jarvis, “Geçen sene Maverick’in ekibinde değişiklikler yaptık. Maverick, evinde hissetmesi gereken ve herkesin kendisi için çalıştığını hissetmesi gereken biri. Sonuçlarının iyileşmesinin ana sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum.”

“Geçmişte ekip şefinin Ramon Forcada olduğu harika bir ekibi vardı ve ayrıca Wilco Zeelenberg de performans analistiydi. Her ikisi de harika insanlar ve çok yetenekliler. Ancak harika bir grup hissiyatı ve bağı yoktu ve bence asıl uyarıcı buydu.”

“Bununla beraber, sezon başlarında Maverick bazı konularda zorlanırken, Quartararo’nun önde olması Maverick için sinir bozucu bir şey oldu ve bu onun için itici bir güç haline geldi.”

“Bazen gelip ‘Bu mümkün değil, en hızlı Yamaha ben olmalıyım.’ diyordu. Yani bu durum onu teşvik etti.” şeklinde konuştu.

Garcia, Vinales’in sezon başında güçlü bir temel hıza sahip olduğunu düşündüğünü, ancak Quartararo’dan gelen ekstra motivasyona ihtiyaç duymadığını belirtti.

Garcia, “İlk yarışta pole pozisyonundaydık ve Quartararo henüz yeterli hıza sahip değildi. Arjantin’de galibiyet için savaşacak hızımız vardı ancak yarışta sorunlar yaşadık ve son turda Morbidelli tarafından yarış dışı bırakıldık.”

“Austin’de erken startla beraber ceza almasaydık galibiyet için savaşabilirdik. O yarışı kazanan Rins’ten daha iyi hızımız vardı. Daha sonra Maverick’in pek sevmediği Jerez yarışına geldik ve podyuma çıktık.”

“Oradan itibaren startlardaki sorunu çözmeye başladık. Le Mans’daki sıralama turlarında zorlu koşullarda sıkıntı yaşadık, daha sonra da yarışta yükselirken Bagnaia tarafından yarış dışı bırakıldık. Barcelona’da da Lorenzo tarafından yarış dışı bırakıldık. Ve Assen’de kazandık.”

“Bundan önce, ilk yarıştan itibaren sahip olduğumuz potansiyeli görmedik. Çünkü çok şanssızdık ve iyi start alamıyorduk.” dedi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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