Quartararo, Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından "emin değil"

Yamaha, Quartararo'nun şampiyonluğa ulaştığı 2021 yılından bu yana düşüşte. 2022'de daha az yarış kazanan ve şampiyonluğunu koruyamayan Fransız sürücü, 2023'te şimdiye kadar beş podyum aldı.

Quartararo, cuma günü 2023'ü MotoGP'de yarıştığı en zor yıl olarak tanımladı ve Cumartesi günü 13. sıradan başladığı sprint yarışında finiş göremedi.

Yamaha, iki hafta önce Jerez'de gerçekleştirilen teste yeni parçalar getirmişti ancak Quartararo'ya göre bunların hiçbiri işe yaramadı.

Yamaha'nın motosikletini nasıl geliştireceğini anladığından emin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuda kendimden emin miyim? Kendimden emin olduğumu söyleyemem çünkü çok fazla şey denedik ve hiçbiri olumlu şekilde çalışmadı."

"Fakat çabalamalı ve mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmaya çalışmalıyız. Bu yarıştan sonra üç hafta aramız olacak ama ne yazık ki yaşadığımız sorun bir güç meselesi."

"Benim için -genel olarak herkes için- geçiş yapılabilecek tek yer 4. virajdı. Diğerleri için 3. viraj, 8. viraj ve 9. virajlar mümkündü çünkü rakiplerimiz hızlanma bölgelerinde 0.100-0.150 saniye daha iyiler."

"Dolayısıyla 1. virajı çok daha hızlı dönemez, 3. viraja gelirken geçiş yapamazsınız."

"Mesele daha fazla yere basma gücü kullanabilmek adına daha fazla güce sahip olmak çünkü kullandığımız kanatlar diğerleriyle karşılaştırırsak gerçekten küçükler."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Güç eksikliği Yamaha için uzun zamandır problem olsa da, Japon markanın bu yıl belli miktarda güç kazandığı görülebiliyor.

Fakat Quartararo, Cuma günü M1'in güç artışı nedeniyle birçok güçlü noktasını kaybettiğini öne sürdü.

"Aerodinamiyi istediğimiz gibi kullanamıyoruz çünkü yeterli beygir gücüne sahip değiliz."

"Austin'de gördüğümüz üzere, ilk vitesten sonra arka düzlükte biraz daha fazla güce sahip olabiliriz, fakat ön yere basma gücünü üretecek kanatlar yoksa bundan faydalanamazsınız."

"Güç eksiğimiz var ama aynı zamanda yavaş virajlar için iyi bir hızlanmaya da ihtiyaç var. Le Mans, bu konuda talepkar olan pistlerden birisi."