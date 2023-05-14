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MotoGP Fransa: Olaylı yarışta Bezzecchi galip, Bagnaia ve Marquez düştü!

MotoGP tarihinin 1000. yarışı epey olaylı geçti, Francesco Bagnaia ve Marc Marquez'in düştüğü yarışın galibiyse Marco Bezzecchi oldu.

Altay Gök
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Yarışın startı Le Mans standartlarında olaysız geçti, Marquez startta iç çizgiyi agresif bir şekilde ele geçirerek liderliğe yükselirken, momentum kaybeden Bagnaia beşinci sıraya kadar geriledi!

Miller ikinciliği, Marini üçüncülüğü alırken, Bagnaia ilk tur tamamlanmadan Martin'i geçerek bir sıra geri aldı

İyi start alan bir diğer isim dokuzunculuğa yükselen Augusto Fernandez oldu, Quartararo da bir sıra kazanarak 12. sıraya yükseldi.

Startın kaybedenleri üç sıra kaybeden Aleix Espargaro ve altı sıra kaybeden Brad Binder oldular.

İlk tur bittikten kısa süre sonra Martin büyük bir hata yaparak pist dışına çıktı ve tam beş sıra gerileyerek onuncu sıraya kadar düştü.

Üçüncü turda Miller liderlik için Dunlop şikanında atağını yaptı ve Marquez'i geçerek ilk sırayı aldı. Bagnaia dördüncü turda kaybettiği bir sırayı daha geri aldı, son şampiyon, Luca Marini'yi geçerek üçüncülüğe yükseldi.

Yükselişe geçen bir diğer isim de Maverick Vinales kendisi altıncı turda Marini'yi geçerek dördüncülüğü aldı ve diğerlerini kovalamaya başladı.

 

Bir süre sonra Bagnaia'ya atak yapan Vinales, çok agresif bir hamleyle rakibini geride bıraktı. Bagnaia karşı atağa kalktığı esnada motosikletinin arkasını kaybeden Vinales, hemen yanındaki Bagnaia'ya çarptı ve ikisinin de yerde kalarak yarış dışı kalmalarına sebep oldu!

Temasın ardından Vinales hızlıca rakibinin yanına gitti, ancak Bagnaia çok sinirliydi ve rakibine epey tepki gösterdi. İki isim kısa süren bir gerginlik yaşadı.

Temastan birkaç saniye sonra ise Alex Marquez ve Luca Marini temasa karıştılar ve iki isim de pist üstünde kaldıktan sonra hızlıca kenara çekilebildiler. Böylece bir turda üçü Ducati olmak üzere dört sürücü yarış dışı kaldı.

Tüm olayların ardından Bezzecchi kendini podyum pozisyonunda bulurken, Martin dördüncü, Zarco beşinci, çaylak Fernandez altıncılığa kadar yükseldi.

Onuncu turda Bezzecchi ikincilik için Marquez'e çok agrssif bir atak yaptı ve rakibinin dördüncülüğe kadar düşmesine sebep oldu! Bu durum ise Martin'e yaradı, Pramac sürücüsü her iki ismi de geçerek ikinciliği aldı!

Bezzecchi kısa süre sonra Martin'e atağını yaparak ikinciliği aldı, Miller bu fırsattan istifade ederek farkı açmalıydı ancak açamadı.

Bezzecchi bir tur sonra bu olaydan ötürü bir sıra geri düşme cezası aldı, ancak araya Martin'i koymuştu ve bu sayede rahatladı.

Bitime 18 tur kala Martin bir hata yaparak iki sıra kaybetti ve kendisini Marquez'in de gerisinde buldu.

Bitime 17 tur kala Bezzecchi ilk virajda atağa kalktı ve Miller'ı geçerek liderliği aldı! Bu fırsattan istifade Marquez'de Miller'a çok yaklaştı ve aynı tur içinde rakibini geride bıraktı.

 

Bitime 14 tur kala Joan Mir bu hafta sonu üçüncü kez kaza yaparak kendini yerde buldu. Bezzecchi ise farkı 1.5 saniye seviyesine kadar çekti.

Bitime 13 tur kala Augusto Fernandez etkileyici bir atakla Miller'ı geride bıraktı, Miller liderliği kaybettikten sonra her zamanki gibi kan kaybederek gerilemeyi sürdürdü. Aynı tur içinde Alex Rins de kendini yerde buldu.

Bezzecchi liderliği aldıktan sonra farkı usul usul açmaya başladı, yarış da nispeten sakinleşti.

Marquez bitime sekiz tür kala bir hata yaparak kendini pist dışında buldu, bu durumdan faydalanan Martin hemen rakibinin peşine takıldı.

Bir tur sonra Martin Marquez mücadelesi start aldı; Martin rakibine atak yaparak ikinciliği aldı ancak Marquez hızlı çizgiye oturarak hemen karşı atak yaptı. Bezzecchi de tüm bu olanlardan faydalanarak farkı üç saniyeye kadar çekmişti

Martin bir tur sonra yine aynı şekilde atağa geçti, ancak Marquez yine aynı şekilde yerini korudu.

Bitime üç tur kala Miller kendini yerde buldu ve iyi başlayan yarışı bir kez daha gerilerde, bir kez daha kazayla son buldu

Bu turlarda Marquez yerini korumaktaydı, ancak iki ismin mücadelesinden faydalanan Zarco grubu yakalamıştı. Bezzecchi ise 4.6 saniye farkla liderliğini korumaktaydi.

Martin son iki tura girilirken Marquez'i geçti, Marc geçildikten çok kısa süre sonra kendini yerde bularak podyuma çıkarak geri dönme fırsatını kaçırdı.

Böylece Zarco kendini podyum pozisyonunda bulurken, yarışa devam eden sürücü sayısı 13'e kadar düştü.

Tüm bu olaylardan rahatça sıyrılmayı başaran Bezzecchi damalı bayrağı ilk sırada görmeyi, böylece sezonun ve kariyerinin ikinci galibiyetine ulaşmayı başardı.

Podyumu ilk turlarda epey yer kaybettikten sonra toparlanan Martin ve kendi evinde iyi bir sonuç elde eden Zarco tamamladılar.

 

MotoGP Fransa: Yarış sonuçları

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Marco Bezzecchi 27 -       25
2 Spain Jorge Martin 27         20
3 France Johann Zarco 27 4.795 4.795 4.795   16
4 Spain Augusto Fernandez 27 6.281 6.281 1.486   13
5 Spain Aleix Espargaro 27 6.726 6.726 0.445   11
6 South Africa Brad Binder 27 13.638 13.638 6.912   10
7 France Fabio Quartararo 27 15.023 15.023 1.385   9
8 Italy Fabio Di Giannantonio 27 15.826 15.826 0.803   8
9 Japan Takaaki Nakagami 27 16.370 16.370 0.544   7
10 Italy Franco Morbidelli 27 17.828 17.828 1.458   6
11 Italy Danilo Petrucci 27 29.735 29.735 11.907   5
12 Italy Lorenzo Savadori 27 36.135 36.135 6.400   4
13 Germany Jonas Folger 27 49.808 49.808 13.673   3
  Spain Marc Marquez 25          
  Australia Jack Miller 24          
  Spain Alex Rins 14          
  Spain Joan Mir 12          
  Italy Luca Marini 5          
  Spain Alex Marquez 5          
  Italy Francesco Bagnaia 4          
  Spain Maverick Viñales 4          
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