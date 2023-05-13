MotoGP Fransa sprint yarışı: Martin sonunda galip, Marquez beşinci

Yarışın startı epey sorunsuz geçti; Bagnaia yerini korurken, Marquez beşinciliğe kadar geriledi -ancak sonrasında Luca Marini'yi geride bırakarak dördüncülüğü geri almayı başardı.

Startın kaybedenleri arasında Fabio Quartararo da bulunmaktaydı, kendisi iki sıra kaybederek 15. sıraya kadar gerilemişti.

Jorge Martin rahatça ikinciliği alırken, üçüncü sırada Jack Miller bulunmaktaydı, ta ki henüz ikinci turda kendini yerde bulana ve yarışa veda edene dek!

Miller'ın düşüşünün ardından sıralama Bagnaia-Martin-Binder-Marquez şeklinde oluştu, yarışa 10. sırada başlayan Binder çok iyi bir yükselişle podyum pozisyonuna kadar gelmeyi başardı.

Kısa süre sonra Marquez hamlesini yaparak Binder'ı geride bıraktı ve üçüncülüğe yükseldi, Martin ise Bagnaia'yı yakından takipteydi.

Bitime 10 tur kala ufak bir açık veren Bagnaia, çok yakınındaki Martin'i engelleyemedi ve rakibine geçilerek liderliği kaybetti! Martin hızlıca farkı açarken, Bagnaia ise zorlanmaktaydı.

Rakibinin zorlandığını gören Marquez hızlıca bir hamle yaptı ve Bagnaia'yı geçti, ancak bu esnada Binder kapıyı açık bularak iki rakibini birden geçti!

Tempo kaybeden Bagnaia kısa süre sonra Marini'ye de geçilerek beşinci sıraya kadar geriledi, ancak önce Marini'den, birkaç tur sonra da Marquez'den yerini alarak podyum pozisyonuna yeniden yükseldi.

Lastikleri biten ve yarış temposunu kaybeden Marquez, bir süre sonra Marini'ye geçilerek beşinciliğe geriledi, arkasından ise Johann Zarco ve Marco Bezzecchi gelmekteydi.

Bitime dört tur kala Fabio Quartararo kendini yerde bularak sprint yarışına veda etti, kendi evinde yarışan Fransız sürücü aslında sekizinciliğe kadar yükselerek iyi bir performansa imza atmaktaydı, ancak bir kez daha yarışı tamamlayamadı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış buradan sonra olaysız geçti ve Martin damalı bayrağı ilk sırada görerek uzun süredir beklediği sprint yarışı galibiyetine kavuştu.

Brad Binder ikinci olarak bir kez daha sprint yarışlarının en iyilerinden olduğunu gösterirken, podyumu son turlarda gaza basan Bagnaia tamamladı.

Marini dördüncü olurken, Marquez son turlarda arkasından gelen Zarco'ya karşı tempo kaybetmeyerek beşinci oldu. Bu hafta sonu Kalex şasisiyle yarışan Marquez'in iyi bir geri dönüşe imza attığı söylenebilir.

Zarco kendi evinde altıncı, Bezzecchi yedinci sıradaydı.

Aprilia yarışta tek turdaki kadar iyi görünmedi, Aleix Espargaro sekizinci olurken, Maverick Vinales dokuzuncu sırada yer alarak son puanı eve götüren isim oldu.

Takaaki Nakagami onuncu olarak puanı az farkla kaçırırken, kabus gibi bir sıralama seansının ardından yarışta toparlanan Alex Rins 11. olabildi.

Fabio Di Giannantonio 12. sırada yer alarak 15. sıradaki takım arkadaşı Alex Marquez'i geride bırakırken, ikiliyi Franco Morbidelli ve Joan Mir ayırdı.

Yedek sürücü statüsünde yarışan Danilo Petrucci ve Lorenzo Savadori ise yarışı tamamlayabilen son isimler oldular.

Quartararo ve Miller'ın yanı sıra GasGas KTM Tech3 sürücüleri Augusto Fernandez ve Jonas Folger de yarışı tamamlayamadılar.