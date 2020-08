Quartararo: "Şampiyon olabiliriz ama kendimize eskisi kadar güvenmiyorum"

Geçen ay Jerez'deki İspanya ve Endülüs Grand Prix'sinde baskın bir performans sergileyen Quartararo, Brno'da yedinci, Avusturyalı GP'de sekizinci sırada yer aldı ve Red Bull Ring'deki ikinci yarışta da 13. oldu.

Quartararo'nun bu zayıf performansı, şampiyonada açtığı puan farkının erimesine neden oldu ve artık Andrea Dovizioso ile arasında sadece üç puan var.

Red Bull Ring, Yamaha için takvimdeki en zayıf pist olarak kabul ediliyor ve uzun düzlükleri M1'in zayıf yönlerini ortaya çıkarıyor

Ancak Quartararo, geçen yılki Avusturya GP'de üçüncü oldu ve geçen yılki hislerin bu yıla kıyasla çok daha iyi olduğunu belirtti.

Petronas SRT sürücüsü, "Evet, elbette bir şampiyonluk adayıyız, ama kendimi Jerez'de olduğu kadar güvende hissetmiyorum."

"Jerez'de her şey yolundaydı, her şey çok iyi gidiyordu. Ama sonrasında her seferinde daha fazla problemimiz vardı ve zorlanıyorduk."

"Evet, Avusturya bizim için zor bir pist, ama geçen yıl gerçekten güzel bir his vardı ve üçüncü bitirdim, podyuma çıktım. Oysa bu yıl geçen yıla göre çok farklıydı."

“Bu yüzden Yamaha ile konuşuyoruz ve Misano için olumlu şeyler olmasını umuyoruz. Ancak, elbette Misano bizim için iyi bir pist olacak, ancak sorunlar orada kalmaya devam edecek."

“Yani, bunun üstesinden gelmek için elimizden geleni yapmalıyız.” dedi.

Pazar günkü yarışta, hem kırmızı bayraktan önce hem de sonra problem yaşayan Quartararo, Yamaha'nın tüm zayıf noktalarının ortaya çıktığını söyledi.

“Gerçekten olumlu değildi, ama ne olduğunu görmemiz gerekiyor çünkü motosikletle ilgili sahip olduğumuz tüm zayıf noktaları gördük ve çok garip hissettik. Çünkü dürüst olmak gerekirse potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyorduk."

“Tüm yarış Aleix'in [Espargaro] arkasındaydım ve motosikletin düşünmediğim pek çok alanda zorlandığını görebiliyordum.

“Frene sorunları haricinde, diğer pek çok sorun vardı. Bir numara da en yüksek süratti.”

Yarış boyunca birden fazla kez pist dışına taşan Fransız sürücü, fren sorunları hakkında da konuştu.

"Yarışta maksimumdaydım ve pedal her seferinde daha yumuşak hale geliyordu. Bu yüzden, frene sahip olmayacağım bir noktaya geldim. Bu yüzden oldukça tehlikeliydi ve kendime güvenemedim.”