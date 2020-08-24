MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
13 Eyl
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
13 Eyl
Warm Up:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Vinales, patlayan fren konusunda Brembo'nun tavsiyesine uymamış

paylaşım
yorumlar
Vinales, patlayan fren konusunda Brembo'nun tavsiyesine uymamış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Maverick Vinales, Avusturya GP'de yaşanan sorunların ardından MotoGP'nin fren tedarikçisi Brembo'nun Steiermark GP'de yeni sistemi kullanma önerisini göz ardı etmiş.

Red Bull Ring'in sert fren gerektiren yapısı, birçok sürücünün Avusturya GP'de frenlerde aşırı ısınma sorunu yaşamasına neden olmuştu.

Brembo, bu sorunla baş edebilmek için aynı pistteki ikinci yarışa yeni materyal getirdi ve tüm takımlara, sorun yaşamamak için bu parçaları kullanmalarını tavsiye etti.

Avusturya GP'de en çok Yamaha sürücüleri sıkıntı yaşamıştı. Fabio Quartararo, 20. sıraya gerilemesinin ardından durumu düzeltmeye çalışırken tüm Yamaha sürücüleri bir şekilde bu sorunu yaşadı.

Steiermark GP'de diğer Yamaha sürücüleri yeni fren parçalarını kullandılar ancak yine benzer sorunları yaşadılar.

Motorsport.com, Vinales'in Brembo'dan gelen tavsiyeye uymadığını ve eski parçayla devam ettiğini öğrendi.

Yarış içerisinde farklı zamanlarda fren sorunu yaşayan Vinales, 17. turda ilk viraja gelirken frenlerinin tamamen patlamasının ardından yaklaşık 220 km/s hızda kendisini motosikletten atmak zorunda kaldı. Yola devam eden motosiklet ilerde bariyerlere vurarak alev aldı ve yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

Vinales, "4. turdan itibaren frenlerimin bittiğini fark ettim. Kimseyi yarış dışı bırakmamak için çeşitli önlemler alıyordum ve bir anda 1. virajda fren patladı."

"Bir şey yapamadım. Bu yüzden kendimi yere attım. Daha önce böyle bir şey hiç yaşamamıştım." dedi.

Brembo, yarış öncesi göndermiş olduğu mesajda, bu tavsiyenin göz ardı edilmesi ve yarışta herhangi bir sorun yaşanması halinde sorumluluk almayacağını bildirdi.

Vinales'in yaşadığı fren sorunu, birçok sürücünün gündemindeydi ve sürücüler, tavsiyeye uymayan Yamaha sürücüsünü eleştirdiler.

Suzuki'den Alex Rins, "Maverick frenlerinin bittiğini birkaç tur önceden biliyorsa ve bu yüzden elini kaldırdıysa, o zaman normalde daha önce pite gelmesi gerekirdi."

"Neden yarışa devam ettiğini anlamıyorum. Tabii ki bu konuyu bir sonraki Güvenlik Komisyonu toplantısında görüşeceğiz." dedi.

Suzuki'nin diğer sürücüsü Joan Mir, Vinales gibi Brembo'nun tavsiyesine uymadı ve eski frenlerle yarıştı ancak o bir sorunla karşılaşmadı.

Quartararo: "Şampiyon olabiliriz ama kendimize eskisi kadar güvenmiyorum"

Önceki haber

Quartararo: "Şampiyon olabiliriz ama kendimize eskisi kadar güvenmiyorum"

Sonraki haber

Rins, Vinales’in neden yarışı erkenden bırakmadığını anlamıyor

Rins, Vinales’in neden yarışı erkenden bırakmadığını anlamıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Oriol Puigdemont

Çok Okunanlar Bugün

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor
DTM DTM / Son dakika

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor

28-30 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

28-30 Ağustos Yarış Programı

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

“Verstappen tıpkı Senna ve Schumacher gibi, takım arkadaşlarını yok ediyor”

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

TOSFED: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Son Haberler

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"

Çok Okunanlar

1
DTM

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor

2
GENEL

28-30 Ağustos Yarış Programı

3
Formula 1

Massa: "Mevcut araçlarla sekizinci virajı dönmek inanılmaz olacak"

4
Formula 1

Ferrari, Racing Point'e yaptığı itirazı geri çekip çekmemeyi düşünüyor

5
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Schumacher, F1'deki ilk yarışına çıkıyor

Son Haberler

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"
MOTOGP

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"
MOTOGP

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"
MOTOGP

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"
MOTOGP

Rossi: "Yamaha'nın düzlük hızı eksikliğini telafi etmek zor"

Oliveira: "Bu galibiyetin geleceğini haftalar öncesinden gördüm!"
MOTOGP

Oliveira: "Bu galibiyetin geleceğini haftalar öncesinden gördüm!"

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.