Vinales, patlayan fren konusunda Brembo'nun tavsiyesine uymamış

Red Bull Ring'in sert fren gerektiren yapısı, birçok sürücünün Avusturya GP'de frenlerde aşırı ısınma sorunu yaşamasına neden olmuştu.

Brembo, bu sorunla baş edebilmek için aynı pistteki ikinci yarışa yeni materyal getirdi ve tüm takımlara, sorun yaşamamak için bu parçaları kullanmalarını tavsiye etti.

Avusturya GP'de en çok Yamaha sürücüleri sıkıntı yaşamıştı. Fabio Quartararo, 20. sıraya gerilemesinin ardından durumu düzeltmeye çalışırken tüm Yamaha sürücüleri bir şekilde bu sorunu yaşadı.

Steiermark GP'de diğer Yamaha sürücüleri yeni fren parçalarını kullandılar ancak yine benzer sorunları yaşadılar.

Motorsport.com, Vinales'in Brembo'dan gelen tavsiyeye uymadığını ve eski parçayla devam ettiğini öğrendi.

Yarış içerisinde farklı zamanlarda fren sorunu yaşayan Vinales, 17. turda ilk viraja gelirken frenlerinin tamamen patlamasının ardından yaklaşık 220 km/s hızda kendisini motosikletten atmak zorunda kaldı. Yola devam eden motosiklet ilerde bariyerlere vurarak alev aldı ve yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

Vinales, "4. turdan itibaren frenlerimin bittiğini fark ettim. Kimseyi yarış dışı bırakmamak için çeşitli önlemler alıyordum ve bir anda 1. virajda fren patladı."

"Bir şey yapamadım. Bu yüzden kendimi yere attım. Daha önce böyle bir şey hiç yaşamamıştım." dedi.

Brembo, yarış öncesi göndermiş olduğu mesajda, bu tavsiyenin göz ardı edilmesi ve yarışta herhangi bir sorun yaşanması halinde sorumluluk almayacağını bildirdi.

Vinales'in yaşadığı fren sorunu, birçok sürücünün gündemindeydi ve sürücüler, tavsiyeye uymayan Yamaha sürücüsünü eleştirdiler.

Suzuki'den Alex Rins, "Maverick frenlerinin bittiğini birkaç tur önceden biliyorsa ve bu yüzden elini kaldırdıysa, o zaman normalde daha önce pite gelmesi gerekirdi."

"Neden yarışa devam ettiğini anlamıyorum. Tabii ki bu konuyu bir sonraki Güvenlik Komisyonu toplantısında görüşeceğiz." dedi.

Suzuki'nin diğer sürücüsü Joan Mir, Vinales gibi Brembo'nun tavsiyesine uymadı ve eski frenlerle yarıştı ancak o bir sorunla karşılaşmadı.