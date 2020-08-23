Mir: "Espargaro pist limitlerini ihlal etti ve ceza almadı"

KTM'den Espargaro, Jack Miller'la galibiyet savaşına girdiği Steiermark'ta, Pramac sürücüsü tarafından pist dışına itildi ve üçüncü oldu.

Bu mücadele, Tech 3'dan Miguel Oliveira'nın ilk zaferini kazanmasını sağlarken, Miller ikinci, Espargaro üçüncü oldu.

Ancak dördüncü sırada yer alan Mir, KTM sürücüsünün podyumda kalmasına izin verilmesine "şaşırdığını" çünkü pist kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca Mir, Jorge Martin'in Moto2'de zaferi bu yüzden kaybettiğine dikkat çekti.

Mir, "Şu anda karara gerçekten çok kızgınım çünkü bu adil değil."

"Martin [Moto2'de] pist dışına çıktığı için yarışı kazanamadı ve hata hiçbir şey kazanamadı."

"Bir başka pilot gelip dokunup pist dışına ittiğinde, öndeki sürücünün cezalandırılmamasına katılıyorum. Bu açıdan güvenlik kararına katılıyorum."

"Ama burada durum böyle değildi. Son iki virajı kontrol ederseniz, Pol son iki virajda içeriyi aldı, sonra genişten döndü, Jack pozisyonu aldı ve ardından Pol dışarıdan devam etmeye karar verdi."

"Tabii ki genişten döndü, çünkü o viraja o hızla girerseniz, tabii ki genişten dönersiniz."

"Sonra pist dışına çıktığında, gazı tamamen açtığını görebiliriz. Burası çakıl olsaydı ve pistten çıksaydı nasıl olacaktı? Güvenliğimiz için yeşile boyanıyor, ama o, pist dışına çok fazla çıktı."

"Bana göre, bunu cezalandırmamanın hiçbir anlamı yok." dedi.

Mir, şikayetinin Espargaro ile ilgili olmadığını vurguladı ve İspanyol sürücünün performansını övdü, ancak hakemlerin bir standart yakalaması gerektiğini belirtti.

Mir, "Pol yapması gerekeni yaptı, onun hakkında [kötü] hiçbir şey söylemem."

"Harika bir iş çıkardı ve harika bir yarış yaptı, ancak hakemlere gerçekten şaşırdım ve bu konuda gerçekten kızgınım." dedi.

Hakemlerden olayı inceleyeceklerine dair herhangi bir bilgi de gelmedi.

Espargaro, Miller'ın onu dışarıdan dönmeye zorlamasıyla iki sıra kaybettiği için zaten yeterince cezalandırıldığına inanıyor.

"Tabii, pist dışına açıldım, ama beni oraya ittiler."

"Beni cezalandıramazlardı. Zaten iki pozisyon kaybetmiştim, bu yüzden pist dışına çıktığım için bir tane daha kaybetmek çok fazla olurdu."