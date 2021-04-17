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MotoGP / Portekiz GP / Sıralama turları raporu

Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Portekiz MotoGP yarışı öncesinde sıralama seansında Francesco Bagnaia rekor dereceyle pole pozisyonunu kazanmıştı ancak sarı bayrak ihlali nedeniyle Ducati sürücüsünün pole derecesi silindi ve pole pozisyonu Yamaha'dan Fabio Quartararo'ya geçti.

Portekiz MotoGP: Bagnaia'nın derecesi silindi, Quartararo pole pozisyonunda!

Ducati sürücüsü, 1:38.494'lük derecesiyle Algarve pistinin en hızlı turunu attı ancak 2020'de pole pozisyonunu kazanan Miguel Oliveira'nın kazası sonucu sallanan sarı bayraklar, Bagnaia'nın pole pozisyonunu kaybetmesine neden oldu.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, seansın başında elde ettiği 1:39.452'lik derecesiyle liderliği ele geçirse de Quartararo çok geçmeden 1:39.028 ile hafta sonunun en hızlı turunu attı.

4. antrenman seansında en hızlı isim olan Quartararo, en hızlı turunun ardından ikinci turunda da derecesini geliştirecek gibi görünüyordu ancak 8. virajda hata yapınca turunu bırakmak zorunda kaldı.

Aynı dakikalarda Pramac Ducati'den Johann Zarco, Quartararo'nun derecesini zorluyordu ancak 11. virajda kaza yaptı. Zarco'nun kazası sonrası Bagnaia ve Yamaha'dan Maverick Vinales'in o tur kaydettikleri dereceleri silindi. Bunun sonucunda Bagnaia 2. sıradan 11. sıraya, Vinales ise 5. sıradan 7. sıraya geriledi. Bu sayede Petronas SRT'den Franco Morbidelli 2. sıraya yükseldi.

İlerleyen dakikalarda Quartararo, 1:38.862 ile derecesini iyileştirse de ardından Bagnaia'nın baskısı arttı.

Bagnaia son hızlı turunda Quartararo'yu 0.4 sn farkla geçerek pist rekoruyla pole pozisyonunu kazandı. Bagnaia, derecesinin silinmesiyle bir anda 11. sıraya kadar gerilerken Quartararo MotoGP'de 11. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Son bölümde 9. sıradan 3. sıraya yükselmeyi başaran Suzuki sürücüsü Alex Rins, Bagnaia'nın turunun silinmesiyle seansı 2. sırada tamamlamış oldu.

Şampiyona lideri Zarco, seansın başında düşmüş olsa da güvenini kaybetmedi ve 3. olarak ilk çizgide yer almayı başardı.

Ducati fabrika takımından Jack Miller, pole pozisyonunun 0.199 sn gerisinde 4. olurken onu Petronas SRT'den Morbidelli takip etti.

9 aylık aranın ardından MotoGP'ye geri dönüş yapan Marc Marquez, Q1'i en hızlı tur zamanıyla geçmesinin ardından Q2'de 6. olarak 2. çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Aprilia'dan Aleix Espargaro bir kez daha iyi bir sıralama geçirdi ve 7. sırada seansı tamamladı. Onu 8. olarak en iyi sıralama sonucunu alan çaylak Luca Marini takip ederken Q1'i geçen bir diğer isim Joan Mir 9. sıradan yarışa başlayacak.

Son bölümdeki kaza yapan Oliveira 10. olurken 4. çizgide onunla Bagnaia ve Vinales olacaklar. Vinales'in iki hızlı turu da pist üstünde yaşananlar nedeniyle silinmiş oldu.

3. antrenman seansının yarısında tıbbi merkezde koluna ağrı kesici iğne vurduran LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, sıralamalara katılmadı. Takım arkadaşı Alex Marquez ise ancak 13. olabildi. Marquez'in arkasında Repsol Honda'dan Pole Espargaro yer aldı. Espargaro, Q1'de büyük bir kaza yapsa da yara almadan kurtulmayı başardı.

Valentino Rossi'nin sorunları devam etti. Petronas SRT Yamaha'nın şampiyon sürücüsü sıralamalarda ancak 17. olabildi.

Jorge Martin, antrenmanlarda geçirdiği kazanın ardından yarışa katılamayacak. Nakagami'nin de katılıp katılamayacağı henüz net değil.

Yarış Pazar günü Türkiye saati ile 15:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'38.862  
2 Spain Alex Rins Suzuki 1'38.951 0.089
3 France Johann Zarco Ducati 1'38.991 0.129
4 Australia Jack Miller Ducati 1'39.061 0.199
5 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'39.103 0.241
6 Spain Marc Marquez Honda 1'39.121 0.259
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'39.169 0.307
8 Italy Luca Marini Ducati 1'39.386 0.524
9 Spain Joan Mir Suzuki 1'39.398 0.536
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'39.445 0.583
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'39.482 0.620
12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'39.807 0.945
13 Spain Alex Marquez Honda 1'39.530 0.668
14 Spain Pol Espargaro Honda 1'39.710 0.848
15 South Africa Brad Binder KTM 1'39.776 0.914
16 Italy Enea Bastianini Ducati 1'39.855 0.993
17 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'39.943 1.081
18 Italy Danilo Petrucci KTM 1'40.202 1.340
19 Spain Iker Lecuona KTM 1'40.408 1.546
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'40.444 1.582
21 Japan Takaaki Nakagami Honda    
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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