Miller, Jerez MotoGP'ye kadar kol ameliyatının başarılı olup olmadığını öğrenemeyecek

Avustralyalı sürücü, geçen hafta Barselona'da, Doha GP'nin ardından kolunda çıkan bir sorundan dolayı ameliyat olmak için bıçak altına yattı.

Miller'ın yaşadığı problem, 2021 sezonunun ikinci yarışı olan Katar GP’de ortaya çıktı ve bu sorun, lastiklerle ilgili sorunlarla birleşince, dokuzuncu başladığı yarışı aynı pozisyonda bitirdi.

Ducati sürücüsünün ameliyatının başarılı geçtiği düşünülüyor ve Portekiz GP hafta sonuna bakıldığında, şimdiye kadar bir problem yaşamadı.

Ancak Miller, ayın sonunda Jerez'deki hızlı sağ virajları test edene kadar kolundaki sorunun gerçekten çözülüp çözülmediğini bilemeyeceğini itiraf etti.

Miller, ilk antrenman seansını 5. olarak bitirdikten sonra cuma günü yaptığı açıklamada, "İyi hissediyorum, kolum ameliyattan sonra bile iyi hissettiriyor."

“Hafta boyunca yapmam gereken tüm antrenmanları tamamlayabildim."

“Motosiklete binene kadar asla ne olacağını bilemezsiniz ama gerçekten iyi hissettiriyor, elimin güçlü olduğunu hissediyorum ve hiçbir yan etki de görmedim."

"Sanırım %100 iyi hissediyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi, ameliyatın büyük bir başarı olup olmadığını daha gerçekten bilemeyiz, ancak Jerez'e ulaşana kadar daha çok sağ elimi kullanacağım."

“Sağa dönen yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor gibi gözüküyorum ama burada olmaktan mutluyum, sağlıklı olmaktan mutluyum ve her seferinde yüzümde büyük bir gülümsemeyle bu pistte sürüyorum. Burada olmak muhteşem hissettiriyor.” dedi.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Portekiz'deki cuma günkü antrenmanlarda, spora geri dönüşüyle büyük dikkat çekti ve Miller'dan sadece 0.004 saniye geride kalarak, seansı 6. sırada tamamladı. Marquez antrenmanlardaki hızına gerçekten "anlam veremediğini" itiraf etmişti.

Miller, Marquez'in garajında görmenin onu "gülümsettiğini" söyledi ve onun geri dönüşünün “tüm seviyeyi yükselteceğine” inanıyor.

Miller, "Hepimiz onun ne kadar yetenekli olduğunu ve bir motosikletle yaptığı şeyleri biliyoruz. Seansı izliyorsunuz ve onun yaptığı bazı şeyleri izlerken 'bunu nasıl başardı' diye düşünüyorsunuz."

“Bugün bile öyleydi ve bugün çok zorlamadan sürdüğünü düşünüyorum."

“Onun garajda gülümsemesini görmek, beni de gülümsetti çünkü bu sporun onun için ne kadar önemli olduğunu ve hepimiz için ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu yapmayı sevdiğimiz şey ve eğer bunu dokuz ay boyunca yapamamak zorunda kalırsanız, bu hiç kolay bir şey olamaz."

“Onu sevdiği şeyi ve en iyi olduğu şeyi yaptığını görmek hepimiz için harika ve bence bulunduğumuz seviyeyi yükseltecek.” dedi.