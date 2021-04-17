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MotoGP / Portekiz GP / Haberler

Marquez, geri dönüş yarışında zorlanmayı bekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Marc Marquez, 9 aylık sakatlık sürecinin ardından geri dönüğü Portekiz yarışında zorlanacağını düşünüyor.

Marquez, geri dönüş yarışında zorlanmayı bekliyor

6 kez MotoGP şampiyonu olan Marquez, geçen sezonun ilk yarışı Jerez'de kolunu kırmasının ardından bu hafta sonuna kadar hiç yarışamadı. Bu aynı zamanda Marquez'in son galibiyetini aldığı 2019 Valencia GP'den bu yana hiç damalı bayrağı göremediği manasına geliyor.

Marquez her ne kadar Cuma günü iyi performans sergilese de, pist koşulları ve dolayısıyla tur zamanları geliştikçe zorlanmaya başladı. Buna rağmen Marquez, bugün sıralamalarda ilk seansı geçebilen iki isimden birisi oldu ve ikinci seansta 6. olarak gridde ikinci çizgide olma hakkını kazandı.

Marquez, bugünkü sıralamalarda bekledikleri gibi zorlandığını ancak motosikletin ayarlarını kendisine göre değiştirebildikleri için memnun olduğunu söyledi.

Marquez, "Motosiklet üzerindeki güvenim çok fazla gelişti. Aynısı takım için de geçerli."

"Buraya Bradl'ın ve Honda'nın temel ayarlarıyla başladık. Birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansında o motosikletle piste çıktım. Aynı elektronikleri ve aynı ayarları kullandım. Ancak 3. antrenmanın hemen ardından 'Artık tamam, bir şeyler denemeye hazırım. Artık motosikleti benim sürüş stilime göre değiştirmeye hazırım' dedim."

"Diğerlerinin kullanmadığı büyük ya da aşırı farklı şeyler değildi. Sadece motosikleti sürüş stilime göre, ihtiyaçlarıma göre ayarladım. 4. antrenman seansında hemen motosikletteki hislerim açısından büyük adım atmış olduk."

"Sonrasında sıralamalarda hızlı olabildim."

"Esas soru işareti yarışta olacak. 25 tur çok uzun. Keyif almaya çalışacağım ancak pek keyif almayacağımı biliyorum."

"Zorlanacağım ancak durum böyle. Portimao'ya gelirken böyle olacağını biliyorduk." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Portekiz'deki antrenmanlarda birçok kez önden kayma sorunu yaşadı ancak bunun kaslarındaki zayıflamadan kaynaklandığını söyledi.

Marquez, "Esas fark motosiklet üzerindeki pozisyonum. Sola doğru olan virajlarda ön lastiği hissetmeye ve oynamaya başladığım doğru."

"Sağa doğru olan virajlarda, frenlerde çok fazla oynuyorum çünkü ön lastikle ancak frenlerde oynayabilirsiniz."

"Vücudumun şekli henüz doğru değil. Ön tarafa çok fazla yük bindiremiyorum. Kolumla zorlayamıyorum."

"Bunu biliyoruz. Takım belki ayarlarla bir şey yapabileceğimizi biliyor. Belki bu şekilde ayarlarla ya da bir şekilde zorlamaya hazır olabilirim."

"Şu anda kaslar açısından eksiğim var. Kaslarım ve gücüm eksik. %10 eksik olduğunu söyleyemem çünkü bunu söylemek zor ancak spor salonunda sol ve sağ kolda farklı ağırlıklarla çalışıyorum."

"Sağ kolumda aynı ağırlığa sahip değilim. Bu motosiklet üzerindeyken de durum aynı. Bu pistte ve Jerez'de neredeyse tüm virajlar sağ tarafa doğru."

"Ancak çok sayıda tur atmam lazım. Yarın zorlanacağımı biliyorum ancak gelecek hafta iyileşme şansım olacak. Ardından Jerez'de biraz daha olacak. Durum böyle." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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