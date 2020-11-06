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MotoGP / Avrupa GP / Antrenman raporu

MotoGP Avrupa 2. antrenman: Kuruyan pistte Miller yine lider

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MotoGP Avrupa 2. antrenman: Kuruyan pistte Miller yine lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Kuru zeminde gerçekleştirilen ikinci MotoGP antrenman seansında Jack Miller zirvede yer aldı.

Seans başlarken pist kurumaya başlamıştı ve sürücüler kuru zemin lastikleriyle piste çıkmaya başladılar. Bu da derecelerin hızla geliştiği anlamına geliyordu.

Başlangıçta 1:41 civarında olan dereceler, seans ilerledikçe 1:33 barajının altına düştü.

Son daikalara doğru Franco Morbidelli, Yamaha'sıyla 1:32.804 yapıp liderliği eline geçirirken, Jack Miller son zaman turunda 1:32.528 yaptı ve hem seansı zirvede tamamladı hem de günün en iyi derecesini yaptı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, damalı bayrak sallanırken yaptığı 1:32.620'lik derecesiyle 0.092 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Petronas SRT sürücüsü Morbidelli 0.276 saniye geride ilk üçü tamamlayan isim olmayı başardı. Onu, günün en iyi Honda sürücüsü olan Takaaki Nakagami takip etti.

KTM fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro 1:32.952'lik derecesiyle beşinci olurken, Alex Rins altıncı ve Brad Binder yedinci oldu.

İlk onu Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo ve Joan Mir tamamladı.

Maverick Vinales, Yamaha ile 11. en iyi zamanı yaptı. Yamaha'da Valentino Rossi yerine piste çıkan Garrett Gerloff ise 1.5 saniye geride 19. sırada yer aldı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 1'32.528  
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'32.620 0.092
3 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'32.804 0.276
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'32.866 0.338
5 Spain Pol Espargaro KTM 1'32.952 0.424
6 Spain Alex Rins Suzuki 1'33.157 0.629
7 South Africa Brad Binder KTM 1'33.259 0.731
8 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'33.292 0.764
9 France Fabio Quartararo Yamaha 1'33.337 0.809
10 Spain Joan Mir Suzuki 1'33.405 0.877
11 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'33.410 0.882
12 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1'33.045 0.517
13 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'33.483 0.955
14 Germany Stefan Bradl Honda 1'33.504 0.976
15 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'33.515 0.987
16 Spain Alex Marquez Honda 1'33.570 1.042
17 France Johann Zarco Ducati 1'33.739 1.211
18 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'33.775 1.247
19 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'34.107 1.579
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'35.661 3.133
21 Spain Tito Rabat Ducati 1'36.690 4.162
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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