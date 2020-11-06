MotoGP Avrupa 2. antrenman: Kuruyan pistte Miller yine lider

Seans başlarken pist kurumaya başlamıştı ve sürücüler kuru zemin lastikleriyle piste çıkmaya başladılar. Bu da derecelerin hızla geliştiği anlamına geliyordu.

Başlangıçta 1:41 civarında olan dereceler, seans ilerledikçe 1:33 barajının altına düştü.

Son daikalara doğru Franco Morbidelli, Yamaha'sıyla 1:32.804 yapıp liderliği eline geçirirken, Jack Miller son zaman turunda 1:32.528 yaptı ve hem seansı zirvede tamamladı hem de günün en iyi derecesini yaptı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, damalı bayrak sallanırken yaptığı 1:32.620'lik derecesiyle 0.092 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Petronas SRT sürücüsü Morbidelli 0.276 saniye geride ilk üçü tamamlayan isim olmayı başardı. Onu, günün en iyi Honda sürücüsü olan Takaaki Nakagami takip etti.

KTM fabrika takımı sürücüsü Pol Espargaro 1:32.952'lik derecesiyle beşinci olurken, Alex Rins altıncı ve Brad Binder yedinci oldu.

İlk onu Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo ve Joan Mir tamamladı.

Maverick Vinales, Yamaha ile 11. en iyi zamanı yaptı. Yamaha'da Valentino Rossi yerine piste çıkan Garrett Gerloff ise 1.5 saniye geride 19. sırada yer aldı.

İkinci antrenman sonucu: