Vinales, Avrupa GP'ye pit yolundan başlayacak

Vinales, perşembe günü verdiği demeçte Aragon'daki antrenman seansında motor ömrüyle ilgili korkularından ötürü daha az tur atması gerektiğini ve bu hafta sonunda da aynı şeyi yapmak zorunda kalacağını söylemişti.

Vinales, motordaki dayanıklılık sorunları nedeniyle henüz daha ilk yarışlarda bu yıl kullanabileceği tüm motorları kullanmaya başladı ve yıl sonunda sorun yaşaması beklenen bir şeydi.

Bitime üç yarış kala Vinales, lider Joan Mir'in 19 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor ve bu yılki altıncı motorunu kullanacağı için Pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacak.

Yamaha patronu Massimo Meregalli İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Vinales’in altıncı motoruyla ilgili kararı vermek için FIM'in vereceği cezayı bekliyorduk. Şimdi altıncı motoru kullanmak zorunda kaldık."

"O yüzden Pazar günü pitten başlayacak." dedi.