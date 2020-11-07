Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun

Yamaha, üreticiler şampiyonası için 50 puan silme cezası alırken, hem fabrika takımının hem de Petronas SRT'nin puanları silindi. Bu kapsamda fabrika takımı 20, Petronas SRT ise 37 puan silme cezası aldı.

Bazı sürücüler ve takım patronları, FIM hakemlerinin verdiği cezayı sorguladı ve sürücülerin de ceza alması gerektiğini savundular.

SRT'den Fabio Quartararo şu anda Suzuki'den Joan Mir'in 14 puan ardında yer alıyor. Ayrıca diğer Yamaha sürücüleri de Mir'in 25 puan içerisinde.

Mir, Cuma günü Valencia'da verdiği demeçte kararı şöyle değerlendirdi: "Ceza hakkında herhangi bir fikir beyan etmek istemiyorum."

"Hakemlerin kararlarına saygı duyuyorum."

"Söylemek istediğim tek şey, şampiyonayı iyi bir şekilde bitirirsem bunun ne anlama geleceğini hepimizin biliyor olması."

"Bunu her şey yolunda, herkes mücadeledeyken yapmak istiyorum ve durum öyle."

"Şampiyonayı tüm bu şeylerle kazanmak istemediğimi zaten söyledim."

“O yüzden bunu tercih ediyorum, tüm sürücüleri pist üstünde görmek isterim; fakat motorda anormallikler olduğu zaman insanlar soruyor, sadece takımı cezalandırıp sürücüler şampiyonasına bir etkide bulunulmaması doğru mu? Bilmiyorum, böyle mi daha mantıklı, siz karar vereceksiniz.”

Yamaha'nın karşılaştığı sorunların onu biraz daha rahatlatıp rahatlatmadığı sorusuna Mir şöyle yanıt verdi: "Açıkçası daha rahat hissetmiyorum çünkü bu sezon, yıla farklı bir şekilde yaklaşıyorum, diğerlerini umursamıyorum."

"Her hafta sonu %100'ümü ortaya koyuyorum ve sonra şampiyonada neler olduğuna bakıyorum. Bunu pazar günü yapıyorum. Bu yüzden yarışta %100'ümü vermem çok önemli."

"Eğer %100'ümü verirsem, hepimiz ne yapabileceğimi biliyoruz. Ana hedef bu. Pazar günü önde olmak ve diğerlerini umursamamak."