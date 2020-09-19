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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Antrenman raporu

Misano MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla üçüncü antrenmanda lider

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Misano MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla üçüncü antrenmanda lider
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, MotoGP Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını tur rekoru kırarak ilk sırada tamamladı.

Seansın ilk bölümlerinde, soğuk pistte bazı sürücüler sorun yaşadı. Pramac’tan Jack Miller ilk virajda düşerken, Tech3 sürücüsü Miguel Oliveira sekizinci virajda yerde kaldı.

Dakikalar ilerledikçe dereceler gelişirken, Bagnaia 1:32.049 ile ilk sırayı ele geçirdi. Sonrasında Andrea Dovizioso 1:31.955 ile liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak seansın bitimine az bir süre kala 1:31.127’lik bir derece kaydeden Bagnaia, tur rekorunu da kırarak ilk sırada yer aldı.

Son dakikalarda sürücüler zamanlarını geliştirmek için zorlarlarken, bazıları limitleri aşarak kaza yaptı.

KTM sürücüsü Pol Espargaro, Tech3 sürücüsü Oliveira ve Bagnaia son dakikalarda kaza yapan isimler oldular.

Bagnaia buna rağmen seansı ilk sırada tamamladı.

 

Zorlu bir seans geçiren ve daha iyi bir yol tutuş için motosikletinin ön tarafında birçok değişiklik yapan Maverick Vinales 0.058 saniye geride ikinci oldu.

Petronas Yamaha sürücüleri Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli sırasıyla 3. ve 4. olurlarken, Suzuki’den Joan Mir 5. sırada yer aldı.

KTM’den Brad Binder’in altıncı olduğu seansta LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami yedinci, Yamaha’dan Valentino Rossi sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u ise KTM’den Pol Espargaro ile Ducati’den Danilo Petrucci tamamladı.

İlk üç antrenman seansındaki en iyi dereceler toplandığında ilk 10’a girmeyi başaramayan Jack Miller, Johann Zarco, Andrea Dovizioso ve Alex Rins gibi isimler sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecekler.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 15 1'31.127    
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 19 1'31.185 0.058 0.058
3 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'31.359 0.232 0.174
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'31.429 0.302 0.070
5 Spain Joan Mir Suzuki 22 1'31.626 0.499 0.197
6 Italy Valentino Rossi Yamaha 23 1'31.680 0.553 0.054
7 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'31.701 0.574 0.021
8 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'31.753 0.626 0.052
9 Australia Jack Miller Ducati 17 1'31.760 0.633 0.007
10 France Johann Zarco Ducati 21 1'31.826 0.699 0.066
11 South Africa Brad Binder KTM 21 1'31.860 0.733 0.034
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 17 1'31.890 0.763 0.030
13 Italy Andrea Dovizioso Ducati 22 1'31.894 0.767 0.004
14 Spain Pol Espargaro KTM 14 1'31.962 0.835 0.068
15 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'32.229 1.102 0.267
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 1'32.260 1.133 0.031
17 Spain Alex Rins Suzuki 21 1'32.292 1.165 0.032
18 Spain Alex Marquez Honda 21 1'32.378 1.251 0.086
19 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 19 1'33.021 1.894 0.643
20 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'33.048 1.921 0.027
21 Germany Stefan Bradl Honda 0      
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Francesco Bagnaia
Takımlar Pramac Racing
Editör Lewis Duncan

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