Misano MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla üçüncü antrenmanda lider

Seansın ilk bölümlerinde, soğuk pistte bazı sürücüler sorun yaşadı. Pramac’tan Jack Miller ilk virajda düşerken, Tech3 sürücüsü Miguel Oliveira sekizinci virajda yerde kaldı.

Dakikalar ilerledikçe dereceler gelişirken, Bagnaia 1:32.049 ile ilk sırayı ele geçirdi. Sonrasında Andrea Dovizioso 1:31.955 ile liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak seansın bitimine az bir süre kala 1:31.127’lik bir derece kaydeden Bagnaia, tur rekorunu da kırarak ilk sırada yer aldı.

Son dakikalarda sürücüler zamanlarını geliştirmek için zorlarlarken, bazıları limitleri aşarak kaza yaptı.

KTM sürücüsü Pol Espargaro, Tech3 sürücüsü Oliveira ve Bagnaia son dakikalarda kaza yapan isimler oldular.

Bagnaia buna rağmen seansı ilk sırada tamamladı.

Zorlu bir seans geçiren ve daha iyi bir yol tutuş için motosikletinin ön tarafında birçok değişiklik yapan Maverick Vinales 0.058 saniye geride ikinci oldu.

Petronas Yamaha sürücüleri Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli sırasıyla 3. ve 4. olurlarken, Suzuki’den Joan Mir 5. sırada yer aldı.

KTM’den Brad Binder’in altıncı olduğu seansta LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami yedinci, Yamaha’dan Valentino Rossi sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u ise KTM’den Pol Espargaro ile Ducati’den Danilo Petrucci tamamladı.

İlk üç antrenman seansındaki en iyi dereceler toplandığında ilk 10’a girmeyi başaramayan Jack Miller, Johann Zarco, Andrea Dovizioso ve Alex Rins gibi isimler sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecekler.

Seans sonucu: