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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Sıralama turları raporu

MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!

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MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!
Ekleyen:
, Editör

MotoGP Emilia-Romagna Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonu, Yamaha Fabrika Takımı sürücüsü Maverick Vinales'in oldu.

Q2:

İlk motorlar ile atılan turlar sonrasında hafta sonuna damgasını vuran Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia, son 6 dakika kala liderliği ele geçirdi. Arkasında ise Yamaha Factory Team pilotu Maverick Vinales ve Petronas Yamaha SRT pilotu Fabio Quartararo vardı.

Turlarına devam eden Vinales, attığı altıncı turda elde ettiği 1.31.268 ile liderliği ele geçirmeyi başardı. Bu sırada LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami, hazırlık turunda yaptığı hata sonucunda yerde kaldı. 

Son haklarda ise Binder, Bagnaia, Miller ve Vinales en hızlı sektör zamanları ile geldiler. Bu dörtlü arasında çizgiye önce varan isim Binder oldu ve üçüncülüğü aldı. Devamında ise Bagnaia, Miller ve Rossi'nin önünde çizgiyi geçti ve ilk 1.30'lu dereceyi atmayı başaran isim oldu. Miller ise takım arkadaşının arkasında ikinciliği alırken, Rossi ise altıncı sırayı korudu.

Son turunda Vinales ikinci sırayı alırken, arkasından gelen Petronas Yamaha SRT pilotu Fabio Quartararo ise dördüncülüğü aldı. 

Bu sırada, attığı son turun son virajında yeşil alana taşan Bagnaia'nın turu silindi ve böylece Pramac Ducati pilotu dördüncülüğe geriledi. Böylece ilk üç, Vinales, Miller ve Quartararo'dan oluştu. 

KTM pilotu Pol Espargaro, son turunda Bagnaia'yı geçmeyi başararak dördüncü olurken Brad Binder son turu ile beraber altıncı, Rossi ise yedinci oldu.

İlk 12'yi tamamlayan isimler ise son yarışın galibi Morbidelli, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Joan Mir ve Takaaki Nakagami oldu. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Maverick Viñales 9 1'31.077     167.120
2 Australia Jack Miller 8 1'31.153 0.076 0.076 166.980
3 France Fabio Quartararo 8 1'31.222 0.145 0.069 166.854
4 Spain Pol Espargaro 9 1'31.308 0.231 0.086 166.697
5 Italy Francesco Bagnaia 7 1'31.313 0.236 0.005 166.688
6 South Africa Brad Binder 9 1'31.389 0.312 0.076 166.549
7 Italy Valentino Rossi 7 1'31.436 0.359 0.047 166.463
8 Italy Franco Morbidelli 9 1'31.566 0.489 0.130 166.227
9 Italy Danilo Petrucci 9 1'31.574 0.497 0.008 166.213
10 Italy Andrea Dovizioso 9 1'31.581 0.504 0.007 166.200
11 Spain Joan Mir 9 1'31.617 0.540 0.036 166.135
12 Japan Takaaki Nakagami 4 1'32.284 1.207 0.667 164.934
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Q1:

Dördüncü antrenman turunda ilk 12 dışında bulunan Dovizioso, Zarco, Oliveira, Aleix Espargaro, Miller, Lecuona, Alex Rins, Alex Marquez, Rabat ve Smith, ilk sıralama seansına katılmak zorunda kaldılar.

Çekişmeli seansta hızlı olanlar Ducati pilotları ve KTM'ler oldular. Son iki dakikaya gelindiğinde ise ilk altıda bulunan Lecuona, Dovizioso, Oliveira, Miller, Zarco ve Aleix Espargaro, pole için büyük bir mücadele verdiler.

Zarco seans bitimine iki dakika kala en hızlı sektör zamanlarını ele geçirerek son sektöre geldi, ancak yaşadığı low-side sonucu yerde kaldı. Zarco'dan hemen sonra bu sefer Aleix Espargaro, ilk iki sektörde en hızlı zamana sahip olduktan sonra üçüncü sektörde 0.1 saniye geriledi ve son sektörde hata yapıp yerde kalarak zamanını geliştiremedi ve seansı altıncı sırada tamamladı.

Bu sırada Zarco, düştükten sonra attığı turunda dördüncü olarak önündeki Miguel Oliveira'yı beşinciliğe itti. 

Şampiyona lideri Dovizioso ise, ikinci sırada bulunan KTM Tech 3 sürücüsü Lecuona'yı, seansta attığı son turla beraber ilk ikinin dışına itti ve ikinci sıralama seansına katılma hakkı kazandı. 

Seansın lideri ise attığı 1.31.662'lik tur ile Pramac Ducati pilotu Jack Miller oldu. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Jack Miller 8 1'31.559     166.240
2 Italy Andrea Dovizioso 9 1'31.612 0.053 0.053 166.144
3 Spain Iker Lecuona 9 1'31.715 0.156 0.103 165.957
4 France Johann Zarco 9 1'31.764 0.205 0.049 165.868
5 Portugal Miguel Oliveira 8 1'31.841 0.282 0.077 165.729
6 Spain Aleix Espargaro 6 1'31.912 0.353 0.071 165.601
7 Spain Alex Marquez 8 1'32.198 0.639 0.286 165.088
8 Spain Alex Rins 9 1'32.275 0.716 0.077 164.950
9 United Kingdom Bradley Smith 8 1'32.486 0.927 0.211 164.574
10 Spain Tito Rabat 9 1'32.850 1.291 0.364 163.928
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Misano MotoGP: Bagnaia tur rekoruyla üçüncü antrenmanda lider

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Efe Kahya

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