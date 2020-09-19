MotoGP Misano: Pole pozisyonu tur rekoruyla Vinales'in!

Q2:

İlk motorlar ile atılan turlar sonrasında hafta sonuna damgasını vuran Pramac Ducati pilotu Francesco Bagnaia, son 6 dakika kala liderliği ele geçirdi. Arkasında ise Yamaha Factory Team pilotu Maverick Vinales ve Petronas Yamaha SRT pilotu Fabio Quartararo vardı.

Turlarına devam eden Vinales, attığı altıncı turda elde ettiği 1.31.268 ile liderliği ele geçirmeyi başardı. Bu sırada LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami, hazırlık turunda yaptığı hata sonucunda yerde kaldı.

Son haklarda ise Binder, Bagnaia, Miller ve Vinales en hızlı sektör zamanları ile geldiler. Bu dörtlü arasında çizgiye önce varan isim Binder oldu ve üçüncülüğü aldı. Devamında ise Bagnaia, Miller ve Rossi'nin önünde çizgiyi geçti ve ilk 1.30'lu dereceyi atmayı başaran isim oldu. Miller ise takım arkadaşının arkasında ikinciliği alırken, Rossi ise altıncı sırayı korudu.

Son turunda Vinales ikinci sırayı alırken, arkasından gelen Petronas Yamaha SRT pilotu Fabio Quartararo ise dördüncülüğü aldı.

Bu sırada, attığı son turun son virajında yeşil alana taşan Bagnaia'nın turu silindi ve böylece Pramac Ducati pilotu dördüncülüğe geriledi. Böylece ilk üç, Vinales, Miller ve Quartararo'dan oluştu.

KTM pilotu Pol Espargaro, son turunda Bagnaia'yı geçmeyi başararak dördüncü olurken Brad Binder son turu ile beraber altıncı, Rossi ise yedinci oldu.

İlk 12'yi tamamlayan isimler ise son yarışın galibi Morbidelli, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Joan Mir ve Takaaki Nakagami oldu.

Q1:

Dördüncü antrenman turunda ilk 12 dışında bulunan Dovizioso, Zarco, Oliveira, Aleix Espargaro, Miller, Lecuona, Alex Rins, Alex Marquez, Rabat ve Smith, ilk sıralama seansına katılmak zorunda kaldılar.

Çekişmeli seansta hızlı olanlar Ducati pilotları ve KTM'ler oldular. Son iki dakikaya gelindiğinde ise ilk altıda bulunan Lecuona, Dovizioso, Oliveira, Miller, Zarco ve Aleix Espargaro, pole için büyük bir mücadele verdiler.

Zarco seans bitimine iki dakika kala en hızlı sektör zamanlarını ele geçirerek son sektöre geldi, ancak yaşadığı low-side sonucu yerde kaldı. Zarco'dan hemen sonra bu sefer Aleix Espargaro, ilk iki sektörde en hızlı zamana sahip olduktan sonra üçüncü sektörde 0.1 saniye geriledi ve son sektörde hata yapıp yerde kalarak zamanını geliştiremedi ve seansı altıncı sırada tamamladı.

Bu sırada Zarco, düştükten sonra attığı turunda dördüncü olarak önündeki Miguel Oliveira'yı beşinciliğe itti.

Şampiyona lideri Dovizioso ise, ikinci sırada bulunan KTM Tech 3 sürücüsü Lecuona'yı, seansta attığı son turla beraber ilk ikinin dışına itti ve ikinci sıralama seansına katılma hakkı kazandı.

Seansın lideri ise attığı 1.31.662'lik tur ile Pramac Ducati pilotu Jack Miller oldu.