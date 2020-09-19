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MotoGP / Son dakika

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

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Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Alex Marquez, Honda'nın motosikletini sürülebilmesi için sürücülerin % 100 fit olması gerektiğini, aksi takdirde sürücülerin gezgin gibi olmak dışında bir şey yapamayacağını söyledi.

Honda, bu hafta sonu sadece iki sürücü ile pistte olacak. Takımın yıldızı Marc Marquez bu sezon şu ana kadarki tüm yarışları kaçırmış durumda.

Onun yerini Stefan Bradl almıştı ancak o da kolunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle geçen yarıştan çekildi. Bradl bu hafta sonu da yarışamıyor.

LCR Honda'da Cal Crutchlow da kolundaki şiş nedeniyle geçen yarış hafta sonunda iki yarışta olmayacağını duyurdu.

Bunun üzerine Honda, bu hafta sonu sadece Alex Marquez ve Takaagi Nakagami ile mücadele edecek.

Bu seneki Honda motosikletinin sürüşü geçen seneki motosikletten bile daha zor. Bunun sonucunda çaylak Marquez sadece 15 puan alabildi ve Honda podyuma hiç çıkamadı.

 

Marquez, "Yıllardır Honda motosikleti sürücüden çok fazla gereksinimde bulunuyor. Bu motosikleti sürebilmeniz için gerçekten zinde olmanız lazım."

"Geçen sene Lorenzo'nun neler yaşadığını gördük. %100 fit olmalısınız. %100 değilseniz, motosiklet üzerinde gezgin gibi oluyorsunuz. Motosikleti zorlamanız lazım."

"Bunu nasıl değiştirirler bilmiyorum. Ben bir mühendis değilim, bu yüzden nereyi değiştirmemiz gerektiğini söyleyemem."

"Maverick Vinales'in Yamaha motosikletini sürerken kalp atışının 120 bpm olması gerçekten inanılmaz. Ben yürürken bile 120 bpm kalp atışına sahibim."

"Onun motosiklet üzerinde 300 km/s hızda 120 nabza sahip olması etkileyici. Gerçekten etkileyici. Ancak onların motosikleti farklı."

"Ben motosiklet üzerinde iyi hissediyorum. Zorlayıcı bir motosiklet olduğu doğru ancak zindeyseniz sorun değil." dedi.

Gridde hiçbir motosikletin sürüşü zinde değilken çok kolay değil. Buna karşı Francesco Bagnaia, dışarıda koltuk değnekleriyle yürürken Ducati motosikletiyle Misano'da 3. olmayı başardı. Jack Miller de omzunda sinir hasarı varken Steiermark'ta benzer performans sergilemişti.

Geçen ay, LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow da Honda'nın motosikletini değiştirmesi gerektiğine inanmadığını çünkü Marc Marquez'in hâlâ onunla kazanabildiğini söylemişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez
Editör Lewis Duncan

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