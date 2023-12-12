Mir 2024'te Honda takımına liderlik etmek için bir şans yakaladı

2020 dünya şampiyonu, 2023'te Honda'daki ilk yılını korkunç bir şekilde geçirdi. Sakatlıklarla boğuştuğu bir sezonu sadece 26 puanla tamamladı ve bir noktada bırakmayı düşündüğünü de itiraf etti.

Mir'in bu sezonki en iyi sonucu, Honda'nın sezonun en rekabetçi olabildiği yarış olan Hindistan'da beşinci olarak geldi.

Marc Marquez'in gelecek yıl Gresini Ducati'ye geçmesiyle Mir, Honda'da fiili takım lideri oldu. Honda'nın geliştirme geri bildirimleri konusunda kendisini dinlemesi halinde iyi bir iş çıkarabileceklerine inanıyor.

Autosport'un Honda'da takım lideri olduğu için 2024 için daha motive hissedip hissetmediği sorusuna Mir, "Sezon sonunda, gelecek yıl için motivasyon hissetmekten daha çok istediğim şey, böyle bir sezondan sonra bitirmek ve uyumak olduğu doğru."

"Ama içimde gelecek sezon [gelişimin yönüne] biraz daha fazla karar verebilmek için güzel bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni sürücü, onlar [Luca Marini]... geçen yıl benim gibi, bu yılki motosiklet ile geçen yılki motosiklet arasında herhangi bir karşılaştırma yapamadım."

"Aynı olacaklar, gelecek yılın motosikletini deneyecekler."

Photo by: Repsol Media Joan Mir, Repsol Honda Team

"Dolayısıyla, şimdi daha fazla fikir beyan etme, doğru olduğunu düşündüğüm alanları anlama, hangi alanların doğru olmadığını anlama fırsatım olacak."

"Ve eğer beni dinlerlerse iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Eski VR46 Ducati sürücüsü Marini, Honda tarafından Valencia Grand Prix'sini takip eden Pazartesi günü Marquez'in yerine geçeceği açıklandı ve İtalyan sürücü ile iki yıllık bir anlaşma imzalandı.

Hem Marini hem de Mir, sezon sonrası Valencia testinde en son 2024 prototipiyle sürüş gerçekletirdiler. Mir, Honda'nın markaya katıldığından beri ilk kez gerçekten çalışan bir motosiklet getirdiğini belirtti.

Geçen hafta El Periodico'da çıkan bir haberde Honda'nın RC213V'nin ağırlığından sekiz kilogram azaltmayı başardığı ve bunun da diğer güncellemelerin yanı sıra motosikletin genel yol tutuşunu iyileştirmeye yardımcı olduğu söyleniyor.