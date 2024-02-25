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MotoGP Qatar Sepang Kış testi

MotoGP Honda patronu: "Marini'nin çalışma metodu çok ilginç"

Honda takım patronu Alberto Puig, Luca Marini'nin 2024 MotoGP motosikleti hakkındaki geri bildirimlerinin netliği karşısında şaşırdığını dile getirerek çalışma yönteminin tıpkı 'bir Alman gibi' olduğunu ekledi.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Luca Marini, Repsol Honda Team

Luca Marini, Repsol Honda Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Marini, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez'in Gresini Ducati takımına katılmak üzere takımdan ayrılma kararının ardından onun yerine seçildi.

İtalyan sürücü daha önce Ducati motosikletlerinde üç yıl geçirmiş ve son olarak MotoGP'deki ilk podyumunu kardeşi Valentino Rossi'nin takımında elde etmişti.

Marini ve takım arkadaşı Joan Mir, Sepang testinden oldukça zıt duygularla ayrıldılar; Marini 19. sırada 1.3 saniye gerideyken, Mir en hızlı turun yalnızca 0.6 saniye gerisindeydi. 

Buna rağmen Puig, Marini'nin geri bildirimlerine büyük değer veriyor ve onu özel kılan bir çalışma ve analiz yöntemine sahip olduğuna inanıyor.

Puig bu hafta gerçekleşecek Katar testi öncesinde Autosport/Motorsport.com'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Luca'nın çok ilginç bir çalışma metodolojisi var."

"O çok düzenli bir adam, tıpkı bir Alman gibi. Çok fazla metodu var ve oldukça hızlı." 

"Çok farklı bir motordan geliyor ama neyi sevip neyi sevmediği hakkındaki yorumlarının netliği bizi şaşırttı."

"Önceliklerini çok iyi planlamış durumda. Ayrıca sadece sorunu vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda çözümler de sunuyor."

Joan Mir, Luca Marini, Repsol Honda Team

Joan Mir, Luca Marini, Repsol Honda Takımı

Fotoğraf tarafından: Repsol Medya

Marini'nin HRC ile sözleşme imzalamak için öne sürdüğü pazarlığa açık olmayan koşullardan biri, sözleşmesinin iki yıllık olması ve Mir'in Honda ile olan sözleşmesinin sona ereceği 2024 yılından sonrasını güvence altına almasıydı.

Puig, "Bu yıl Joan'ın ileriye doğru bir adım atmasını umuyoruz."

"Yeni motosikleti daha çok seviyor, bunun kendisi için çok önemli bir yıl olduğunu biliyor ve ihtiyacı olan tüm desteğe sahip olacak."

"Mir'in de hâlâ çok hızlı bir sürücü olduğunu düşünüyoruz. Şu anda motosikletle yapmaya çalışacağımız her şeyle birlikte Mir'in de bir adım öne çıkacağına inanıyoruz." dedi.

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