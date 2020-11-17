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MotoGP / Valensiya GP / Son dakika

Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"

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Vinales: "Yamaha'nın şampiyonluk için savaşabileceği hiçbir şeyi yoktu"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Maverick Vinales, Joan Mir'e kaybettiği şampiyonluğun ardından Yamaha'nın şampiyonluk için savaşmak için gereken hiçbir şeye sahip olmadığını söyledi.

Suzuki sürücüsü Mir, Pazar günkü yarışın ardından kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Vinales, Valencia GP'den Mir'in 41 puan gerisinde ayrıldı ve umutlarını canlı tutabilmesi için ilk ikide olması gerekiyordu. Ancak 10. sırada finiş gördü.

Mir'e bir şey söyleyip söylemediği sorulduğunda, Vinales, "Onu tebrik ettim. Onlar [Suzuki ve Mir] gerçekten iyiydi, gerçekten güçlüydüler. Sıfır çekmemiz utanç verici, ama yine de sezonun sonunda gösterdiğimiz şey, şampiyonluk için savaşacak hiçbir şeyimizin olmadığıydı."

"Dürüst olmak gerekirse çok fazla şey söyleyemem. Sadece onu tebrik etmek istiyorum çünkü çok iyi bir iş yaptı ve hepsi bu."

"Bence bugün alabileceğimiz en yüksek sonuç buydu. Elbette diğer sürücülerden uzağız ama yine de pozitif kalıyorum. İşimi yapıyorum, elimden gelen en iyi bilgiyi vermeye çalışıyorum ve şimdi Portimao'yu düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Petronas SRT’den Franco Morbidelli, 27 turluk yarışın neredeyse tamamına liderlik etti ve 2019 M1'le bu yılki üçüncü galibiyetini kazandı.

Vinales, gelecek yıl 2019 motosikletini kullanmak istediğini, ancak Yamaha'dan bunu istemediğini belirtti.

Vinales, "Morbidelli hakkında çok fazla düşünmüyorum. İşimi yapmaya ve eve mutlu bir şekilde dönmeye  çalışıyorum ve hepsi bu. Keşke gelecek yıl 2019 motosikletini kullanabilseydik. Ancak bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

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Etkinlik Valensiya GP
Editör Lewis Duncan

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