Miller'a göre Bagnaia olumlu anlamda değişmiş vaziyette

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Geçen sezon tarihi bir sezon geçiren Bagnaia, 91 puan geriden gelerek şampiyonluğa ulaşmayı ve Ducati'nin 15 yıldır süregelen şampiyonluk orucunu bozmayı başardı.

Sezon başında yaptığı hatalar nedeniyle son yarışa kadar şampiyonluğu garantilemeyen Bagnaia'nın sık sık eleştirildiğini de görmüştük.

Bu sezondan itibaren KTM için yarışmaya hazırlanan Jack Miller ise bu sezon Bagnaia'dan pek hata görmeyeceğimizi, nitekim İtalyan sürücünün artık daha farklı biri olduğunu söylüyor.

Portekiz'deki sezon öncesi testinde Bagnaia'nın 2022'dekinden daha iyi görünüp görünmediği sorulan Miller, "Bence öyle."

"Açıkçası geçen yıla göre daha güçlü görünüyor, hatta 2021 sezonunun sonundaki halinden ve geçen yıl şampiyonluğa yürüdüğü halinden bile!"

"Kendisi artık daha farklı, daha kendine güvenen biri gibi görünüyor, bunun yanı sıra oldukça etkileyici bir sürüş sergiliyor."

"Testlerde onu çok kısa bir süre takip ettim, son viraja kadar edindiğim izlenim kendisinin motosikletine güvenen bir adam olduğu yönünde." dedi.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Portekiz testinin son gününde Algarve Uluslararası Pisti'nde resmi olmayan tur rekorunu kıran Bagnaia, böylece testleri de zirvede tamamladı.

Testlerin ardından "Ducati ve Aprilia şu anda rakipsiz" diyen Bagnaia, padoktaki pek çok kişi tarafından 2023'te şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

Miller, "Pistte epey etkileyici duran birkaç Ducati var."

"Örneğin Alex Marquez, motosiklete hızlıca adapte oldu, yaptığı takım değişikliğinden sonra çoğu gece oldukça mutlu yatacak."

"Bence Enea [Bastianini] çok iyi bir test geçirmedi ama sezon uzun, sprint yarışları ve diğer sürüşler vesaire." dedi.