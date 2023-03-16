Marquez, aero devriminin izleyici için iyi olmayacağını düşünüyor
Sekiz kez dünya şampiyonu Marc Marquez, MotoGP'nin aerodinamiye yoğunlaşmasının izleyici için pek de iyi olmadığını düşünüyor.
Ducati'nin 2015 sezonunda kanatçık kullanarak başlattığı aerodinamik devrimi, günümüz MotoGP'sinde her açıdan zirve yapmış vaziyette.
Geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de yapılan sezon öncesi testinde Aprilia, RS-GP'sinde Formula 1'den ilham alan radikal bir aero konseptini tanıttı; bu konseptte ana ön aero kaportanın arkasındaki ön çatalda kanatçıklar, salıncak kolunda payandalar ve selenin arkasında bir T-kanat yer alıyordu.
Testin son günündeyse Yamaha, motosikletin viraj performansını arttırmayı amaçlayan F1 tarzı devasa bir arka kanat tanıttı.
Tüm bu güncellemelerin maliyetleri arttırmasından endişelenen MotoGP yönetimi ise ilk olarak sezon başına izin verilen farklı kaporta tasarımı sayısını ikiyle sınırlandırarak birtakım önlemler almaya başladı bile.
Genel olarak bu tür gelişmelere karşı olmasıyla bilinen Marc Marquez ise aero devriminin spora zarar vereceğini düşünüyor.
Marquez, "Sürücüleri takip etmek her seferinde daha da zorlaşıyor."
"Aero ile motosikletin dengesi fazlasıyla değişiyor, sürüş şeklini ve frenleme yönteminizi de değiştirmek zorunda kalıyorsunuz."
"Her geçen güncelleme öndekini takip etmeyi daha da zorlaştırıyor, hatta pistin farklı yerlerinde durum daha da kötüleşiyor. Tıpkı testlerde Yamaha ve Aprilia'da gördüğümüz gibi.
"Umarım gelecekte herkes MotoGP'nin hangi yoldan gitmek istediğini daha iyi anlayabilir, çünkü bana göre bu yol izleyiciler için en iyisi değil."
"Performans anlamında daha hızlı gidebiliyoruz, ancak izleyiciler için bunun en iyi yol olmadığını düşünüyorum."
"Yine de devam etmeliyiz çünkü şu anda sahip olduğumuz şey bu." dedi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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