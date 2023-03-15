Rossi'nin takımı VR46 yeni sezona zafer hedefiyle giriyor

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Alt sınıflarda mücadele eden VR46 takımını geçen yıl ilk kez MotoGP'ye taşıyan Rossi'nin takım sahibi olarak iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

Serideki ilk sezonunu -her ikisi de çaylak Marco Bezzecchi ile- Hollanda GP'sindeki podyum ve Tayland GP'sindeki pole pozisyonuyla kapatan takımın hedefi artık zafer.

Motorsport.es'e konuşan takım direktörü Uccio Salucci, "İlk yılımız beklediğimizden daha iyi geçti. Hızlı olacağımızı biliyordum ama bu kadarını düşünmemiştim."

"Bazı mekanikerlerimizin MotoGP deneyiminin olmaması beni biraz endişelendiriyordu ancak hepsi çok iyi iş çıkardı. Dolayısıyla ikinci sezonumuzda daha fazlasını beklemek adil olur."

"Bundan sonra her Pazar podyum mücadelesi vermeyi, ayrıca bir ya da iki galibiyete ulaşmayı umut ediyoruz, bu senaryo bizim için rüya gibi olurdu."

"Ancak hedeflerimiz, gösterebileceğimiz hıza bağlı." dedi.

Bu yıl hem Luca Marini, hem de Bezzecchi geçen yılın motosikletini kullanacaklar ve fabrika desteğine sahip olmayacaklar, ancak geçen yıl Gresini sürücüsü Enea Bastianini'nin 2021 model bir motosikletle dört yarış kazanmasını hesaba katan Salucci'ye göre herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.

Salucci, "Luca, Valentino ve ben bir masaya oturup bu konuyu konuştuk, ]geçen yıl fabrika desteği alan] Luca bile aynı motosikletle devam etmeyi kabul etti."

"Geçen yıl Ducati fabrika motosikletinin bizimki gibi bir müşteri takımı için üstesinden gelmesi zor bir motosiklet olduğunu anladık."

"Pramac bir uydu takım ama sanki resmi bir takım gibi. Çok fazla deneyime ve çok sayıda Ducati mühendisine sahipler. Ancak bizim çok fazla deneyimimiz yok."

"Luca 2022 Desmosedici'den memnun çünkü motosiklet sürüş anlamında oldukça iyi ve bazı yönlerden geliştirildi.

"Bence [2022'de Gresini'ninkine] benzer bir durum tekrarlanabilir. 2021'den 2022'ye Ducati'deki değişim çok büyüktü, bu kez ciddi bir değişiklik yok." dedi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Salucci ayrıca an itibariyle WRT ile GT World Challenge Europe'da yarışmakta olan Rossi'nin Nisan sonundaki İspanya GP'sinde padokta olacağını da açıkladı.

Rossi hakkında konuşan Salucci, "Fırsat buldukça genç sürücüleriyle antrenman yapıyor ama hayatının bu yeni evresinde yapması gerekenleri de ihmal etmemeye çalışıyor."

"Bunun yanı sıra evde olmayı ve ailesiyle vakit geçirmeyi de seviyor. Fırsat buldukça yarışlara geliyor ve aslında Jerez'e de gelecek."

"Akademi projesiyle oldukça ilgili, hatta Valentino MotoGP'de yer almasaydı muhtemelen takımı kapatırdık; benim burada olmama gerek yok."

"Vale'yi özlüyorum. Evde onu her gün görüyorum ancak padokta varlığını arıyorum çünkü 25 yıldır birlikteyiz." dedi.