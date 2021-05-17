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MotoGP / Fransa GP Haberler

Miller, Fransa'daki uzun tur cezalarına "inanamamış"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fransa Grand Prix'sinin galibi Jack Miller, Pazar günkü MotoGP yarışında pit yolunda hız limitini aştığı için aldığı iki uzun tur cezasına inanamadığını söyledi.

Miller, Fransa'daki uzun tur cezalarına "inanamamış"

Ducati sürücüsü, Pazar günkü 27 turluk Le Mans yarışının beşinci turunda yağmur yağmaya başladığı zaman, ikinci motosikletini değiştirmek için pite girdi ve 60 km/s'lik hız limitini aştı.

Hem kendisi hem de Ducati'den takım arkadaşı Francesco Bagnaia, pit yolundaki hız limitini aştıkları için iki uzun tur cezası aldılar ve Miller, yanlış bir şey yapmadığı için karara inanamadığını belirtti.

Tüm bunlar, Avustralyalı sürücünün frenlerini kilitlediği 11. virajda pist dışına uçup zaman kaybettiği andan kısa bir süre sonra yaşandı.

Sonrasında 9. ve 10. turlarda bu cezaları çeken Miller, 12. turda yarış lideri Fabio Quartararo'yu geçerek ilk sıraya oturdu ve yarışı kazandı.

Miller, 2021'deki ikinci galibiyetinin ardından, "Kesinlikle uzun bir yarış oldu."

"Pist tamamen kuru olduğu için sorun olmayacağını düşündüm. Fakat Maverick [Vinales] önüme geçer geçmez biraz yağmur çiselemeye başladı."

"Bu Monster Energy Yamaha sürücüleri beni zorlamaya başladılar. İkimiz de [Quartararo ve ben] 8. virajda çok yaklaştık ve sonrasında arka düzlük adeta bir duvar gibiydi."

"İkimiz de adeta bir yağmur duvarına gidiyorduk ve motosiklet ilk şikanda her yerde kayıyordu, sonrasında ikinci şikana geldim ve motosikleti durdurmaya çalıştım, ancak her iki lastik de kilitlendi ve çakıl havuzuna çıktım."

"Çifte uzun tur cezasını görünce o zaman gerçekten inanmadım ve 'neyi yanlış yaptım ki?' diye düşündüm."

"Fakat Fransız hız limitleri her zaman beni buluyor. Hafta sonu boyunca uzun tur cezalarını düşünmemiştim, bu yüzden aniden gelmesi biraz tehlikeliydi."

“Oraya gittim ve asfaltın biraz eski olduğunu gördüm ve biraz kaygan olabileceğini düşündüm."

"Fakat ikincisi biraz daha hızlıydı, onda çok fazla şey kaybetmedim ve Quartararo ile arayı kapatmayı başardım." dedi.

Pist kurumaya başlayınca Miller, kuru zemin motosikletini hazırlaması için garajına işaret verdi, fakat yarışı değişiklik yapmadan tamamladı.

"Bunu gerçekten düşünüyordum ama [ilk değişiklik] sonrasında oluşan farkları bilmiyordum ve doğrusu biraz limitlerdeydim."

"Yedi tur kala pite girmek bana en az 40 saniyeye mâl olurdu, çünkü burada pit yolu çok uzun."

"İlk sektör hâlâ biraz ıslaktı. İçeri girmediğim için mutluyum ama bunu yapmayı düşündüm."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Jack Miller
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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