Marquez "gereksiz" ikinci kazanın ardından çok kızgın

Honda sürücüsü, MotoGP'ye geri dönünden sonraki üçüncü yarışında, motosiklet değişiminin ardından yarışa liderlik eden isimdi ve farkı yavaş yavaş açmaya başlamıştı. Ancak yaptığı kaza, işleri tersine çevirdi.

Yarışın başında iyi bir performans gösterip ön bölümde kalan Marquez, pitlerdeki hızlı motosiklet değişiminin ardından liderliği aldı ve fark iki saniyeye kadar çıkardı. Ancak dokuzuncu turda, son virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü.

Yarışa yeniden dönen Marquez'in hızı, gridin geri kalanından daha iyiydi ve 18. turda La Chapelle'de bir kez daha kaza yaparak yarışa veda etti.

Marquez, ıslak pistte sürüş yapmak fiziksel anlamda kendisini daha az zorladığı için, muhtemel bir podyum hatta galibiyeti kaçırmış oldu. Hatta Marquez, eğer kazayı yapmasaydı, kuru zemin lastiğine geçeceğini söylüyor ki böyle bir durum, tüm yarışın gidişatını etkileyebilirdi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, "Hislerim olumsuz çünkü yağmurun bana verdiği fırsattan yararlanmadığımı hissediyorum. Fakat tüm bunlar yarışa dönüş sürecimin bir parçası."

"Jerez ve Portimao'da bunu kabul etmek kolaydı çünkü fiziksel olarak yeterince iyi olmadığımı gördüm, ancak burada yağmurda biraz daha fazlasını yapabilirdim... Yine de yarışa liderlik etmeyeli uzun zaman olmuştu."

"Kendime çok kızgınım çünkü ikinci kaza tamamen gereksizdi."

“Daha çok başka şeyleri, yani yarıştan çok motosikletin konumu hakkında düşünüyordum ve bu tehlikeliydi. Buna hiç gerek yoktu."

"Sadece sürüyordum ve pist koşullarını düşünmüyordum. İkinci kazadan kaçınabilseydim çok daha iyi olacaktı."

"Ancak genel olarak hafta sonu oldukça olumlu geçti." dedi.

Fiziksel durumu göz önüne alındığında, kaçan galibiyetten ötürü ne hissettiği sorusuna Marquez, "En çok hayal kırıklığına uğradığım nokta ikinci kazaydı çünkü böyle bir şeye hiç gerek yoktu."

"Bu, tamamen benim hatamdı ve kendimi kontrol etmeliydim. Tam olarak konsantre olamadım."

“Hızlıydım, belki çok hızlı sürüyordum. İlk kazadan sonra öndeki sürücüler benden çok daha yavaş sürüyorlardı."

"Ben ise motosikletimi sürüyordum, bunu yaparken kolumu ve diğer şeyleri düşünüyordum."

“O turda takımıma, pistin hazır olduğuna inandığım için kuru zemin lastiklerine geçeceğimi söylemiştim."

"Fakat olan bu. Yapacak pek bir şey yok, sadece ikinci kazadan sonra hayal kırıklığına uğradım."

"İlk kaza normal, bu yaşanabilir. Bugün birçok sürücü kaza yaptı ve olabilir." yanıtını verdi.

Marquez, motosiklet değişiminde orta arka lastiği seçen dokuz sürücüden biriydi ve kaza yaptığı noktada, pist için en ideal seçim bu değildi.

Ancak Marquez, yarışın ilerleyen kısmında pist kuruyacağı için, seçiminin en uygunu olduğu görüşünü paylaşıyor.

Pazar günkü hatalarının "geri dönüşün bir parçası" olduğunu da ekliyor.