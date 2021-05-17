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MotoGP / Fransa GP Haberler

Mir, Fransa'daki yarışta yarış dışı kalması karşısında şaşkın

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Son MotoGP dünya şampiyonu, beşinci turda yaptığı kazanın ardından ne olduğunu bilmediğini söylüyor.

Mir, Fransa'daki yarışta yarış dışı kalması karşısında şaşkın

Suzuki sürücüsü, 14. sıradan başladığı yarışta iyi bir ilerleme kaydetti ve yağmurun etkisini gösterdiği 5. turun sonunda yarış dışı kaldığında ilk ona girmişti.

Hasarlı motosikletini pite geri getiremeyen Mir, ıslak zeminde ikinci motosikletine geçme şansı bulamadı ve yarışa veda etti.

Şu anda şampiyonada 31 puan geride kalan Mir, gününü şöyle anlattı: "Bir şampiyonluk savaşında her zaman hata yaptığınız ve hiç puan alamadığınız yarışlar vardır."

"Sadece bir tane varsa o zaman gerçekten iyidir. Fakat bugün planımda böyle bir şey kesinlikle yoktu."

"Elimden gelenin en iyisini yaptım ve açıkçası pistte kendimi güçlü hissettim, ilk turlarda birçok sürücüyü geçmeyi başardım.

“Grubun içerisindeydim. [Miguel] Oliveira'yı geçtikten sonra Aleix'i [Espargaro] geçmeye ve ardından Marc [Marquez] ve [Alex] Rins ile olan grupta ilerlemeye çalışıyordum."

"Fakat yağmur geldi ve o tur, ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kendi adıma bir hata yaptığım için takımdan özür dilemeliyim."

“Motosikletin çalışmadığını gördüm ve garaja doğru koşmaya başladım… Motosikletle gelmem gerektiğini biliyordum ama motosiklette biraz hasar vardı ve koşmaya başladım."

"Nedenini bilmiyorum, adrenalin olabilir. Fakat gelecek için bu deneyimden dersler çıkaracağım. Bunu kesinle tekrarlamayacağım."

Alex Rins ise beşinci turun sonunda lider gruptaydı ve pitten Marc Marquez'in arkasında döndü.

Ancak birkaç saniye sonra Dunlop şikanında kaza yaptı ve ardından bir kaza daha yaptı.

Rins, "Dün çalışanlara ve takımıma kuru koşullarda kendimi oldukça iyi hissettiğimi ve podyuma çıkabileceğimizi söylediğim için şiddetli yağmur gerçekten üzüntü vericiydi."

"Fakat mükemmel bir başlangıç ​​yaptım, başlangıçta iyi turlar attım."

“Sonra yağmur başladı, çok fazla su olduğu için biz sürücüler adına büyük riskti."

"Sonra garajdan  çıktım, genellikle o virajda antrenman yaparken freni kullanmıyoruz ve bu sefer dönebilmek için ön tarafta biraz fren yaptım ve önü kaybettim."

“Sonra tekrar motosikleti değiştirmek için içeri girdim ve orta/yumuşak ile başladık, en büyük sorun ıslak zemin motosikleti için yapılan kuru zemin ayarıydı."

"İlk turlarda lastikleri ısıtmakta biraz mücadele ettim, ancak genel olarak motosiklet çok sert ve biraz agresif olduğunu hissediyordum. Sonra ön tarafı tekrar kaybettim." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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