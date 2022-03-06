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MotoGP / Katar GP Haberler

Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor

Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanan Jorge Martin, pazar günü galibiyet savaşı verebilmesi için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunun farkında.

Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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İspanyol sürücü, cumartesi günü Losail'de gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:53.011'lik bir tur zamanı yakalayarak, kariyerinin beşinci pole pozisyonunu elde etti.

Geçen yıl Losail'de gerçekleştirilen ikinci yarışta sürpriz şekilde kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan Martin, yarışta da ilk podyumunu elde etmişti.

Kariyerinde bir zafer bulunan Martin, pazar günkü yarışta galibiyet için çekişecek isimlerden birisi olduğunu kabul ediyor ancak bunun için Pramac Ducati'sinde bulması gereken daha fazla zaman olduğunun farkında.

Martin, "Hafta sonu benim için o kadar da kötü değildi. Tutarlı gitmek zordu çünkü farklı ayarlar ve fikirler deniyorduk."

"Bu açıdan tutarlı olmak kolay değil. Fakat yine de sahip olduğumuz hızın o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Yarının galibiyet adaylarından biri biz olacağız."

"Galibiyet için savaşmak istiyorsak, başka bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu gece  birkaç ondalık bulmak ve lastik seçimine karar vermek adına çok çalışmalıyız."

"Lastik seçimleri yarın için önemli olacak. Bence hem yumuşak hem de orta lastikler iyi çalışıyor fakat aralarında farklılıklar var ve bunları iyi anlamamız gerekiyor."

"Fakat bugünkü pole pozisyonundan ve bu pistte elde ettiğim arka arkaya ikinci pole pozisyonundan memnunum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati fabrika takımından Francesco Bagnaia, geçen yılki Katar GP'sinde pole pozisyonu elde etmişti. Fakat bu yıl 0.4 saniye geride dokuzuncu oldu.

Sıralama turlarında motosikletinin sınırını bulmakta zorlandığını kabul eden Bagnaia, tüm kış boyunca aradığı ön taraf hissiyatını sonunda bulduğunu ve "motosikleti yeniden hissettiğini" belirtti.

Bagnaia, "Yarın ilk beşe girmek benim için iyi bir sonuç olacak. Gerçekçi olmalıyız. Bu hafta sonu birçok sürücü benden daha hızlı."

"Fakat bugün bulduğumuz şeylerin yardımıyla, motosikletle ilgili hislerimi yeniden kazandım ve yarın ısınma turlarıyla beraber bir başka adım daha atabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca yarışta normalde daha fazlasını bulabiliyoruz."

"Bunun sezonun ilk hafta sonu olduğunu unutmamalıyız. Bu açıdan endişelenmemize gerek yok çünkü şimdi endişelenmek dramatik olur."

"Her halükarda bugün yaptıklarımızdan oldukça emin ve mutluyum. Sonunda motosikletimi tekrar hissediyorum ve bu harika. Motosikleti tekrar kendi tarzımda sürebiliyorum." dedi.

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