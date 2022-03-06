Miller: "Suzuki en az 30 beygir güç buldu"

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Suzuki şimdiye kadar Ducati, Honda, Aprilia ve KTM'in kullandığı V4'e kıyasla farklı bir motor felsefesine sahip oldukları için, en yüksek hız anlamında genelde en yavaş motosikletlerden birisi oldu.

Fakat 2021 sonrasındaki kış döneminde bu alana odaklandılar ve görünüşe bakılırsa, en yüksek hız anlamında büyük bir kazanım elde ettiler.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, Katar'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında 355.2 km/s hıza çıktı ve en yüksek sürat anlamında zirvede yer aldı. Sıralama turlarında ise Joan Mir, en hızlı ikinci motosiklete sahipti. Rins, cuma günü Ducati'yi ana düzlükte geçerek, en yüksek hızdaki artışı daha da ortaya koydu.

Pazar günkü yarışa dördüncü sıradan başlayacak olan Miller, Suzuki'nin yarışta nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

Suzuki'nin Mir ve Rins ile sekizinci ve 10. sırada yer alması hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Miller, "Açıkçası 'gerideler' demezdim. Bu yeni Suzuki'nin yarış şartlarında nasıl performans göstereceğini merak ediyorum."

“Bence 30 beygir güç ya da benzeri bir şey bulmuş gibi görünüyor. Çünkü baktığınızda, geçen yıl Mir start finiş düzlüğünde iki Ducati'ye geçilmişti. Oysa dünkü seansları izlerken Rins'in ilk virajdan önce [Fabio] Di Giannantonio'yu geçtiğini gördüm. Yani güç açısından oldukça önemli bir adım atmış gibi görünüyorlar."

"Suzuki özellikle lastik kullanımında her zaman çok iyi oldu. Lastiklere ekstra 30 beygir güç eklenmesinin ardından, bununla nasıl baş edeceklerini görmek istiyorum."

"Ayrıca işin yakıt tüketimi boyu da var. Bir motosikleti daha fazla yakıt koymadan hızlandıramazsınız. Bu nedenle nasıl devam edeceklerini ben de merak ediyorum." dedi.

Mir, rüzgarlı şartlar nedeniyle sıralama turlarında ancak 8. olmuştu. Fakat hem o hem de 10. olan Rins, motosikletteki ilerlemeden memnundu.