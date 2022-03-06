Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor Sonraki / Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş
MotoGP / Katar GP Haberler

Miller: "Suzuki en az 30 beygir güç buldu"

Ducati'den Jack Miller, yeni Suzuki'nin MotoGP Katar Grand Prix'sinde neler yapacağını merak ediyor ve Japon üreticinin 30 beygir güç bulduğunu iddia ediyor.

Miller: "Suzuki en az 30 beygir güç buldu"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Suzuki şimdiye kadar Ducati, Honda, Aprilia ve KTM'in kullandığı V4'e kıyasla farklı bir motor felsefesine sahip oldukları için, en yüksek hız anlamında genelde en yavaş motosikletlerden birisi oldu.

Fakat  2021 sonrasındaki kış döneminde bu alana odaklandılar ve görünüşe bakılırsa, en yüksek hız anlamında büyük bir kazanım elde ettiler.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, Katar'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında 355.2 km/s hıza çıktı ve en yüksek sürat anlamında zirvede yer aldı. Sıralama turlarında ise Joan Mir, en hızlı ikinci motosiklete sahipti. Rins, cuma günü Ducati'yi ana düzlükte geçerek, en yüksek hızdaki artışı daha da ortaya koydu.

Pazar günkü yarışa dördüncü sıradan başlayacak olan Miller, Suzuki'nin yarışta nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor.

Suzuki'nin Mir ve Rins ile sekizinci ve 10. sırada yer alması hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Miller, "Açıkçası 'gerideler' demezdim. Bu yeni Suzuki'nin yarış şartlarında nasıl performans göstereceğini merak ediyorum."

“Bence 30 beygir güç ya da benzeri bir şey bulmuş gibi görünüyor. Çünkü baktığınızda, geçen yıl Mir start finiş düzlüğünde iki Ducati'ye geçilmişti. Oysa dünkü seansları izlerken Rins'in ilk virajdan önce [Fabio] Di Giannantonio'yu geçtiğini gördüm. Yani güç açısından oldukça önemli bir adım atmış gibi görünüyorlar."

"Suzuki özellikle lastik kullanımında her zaman çok iyi oldu. Lastiklere ekstra 30 beygir güç eklenmesinin ardından, bununla nasıl baş edeceklerini görmek istiyorum."

"Ayrıca işin yakıt tüketimi boyu da var. Bir motosikleti daha fazla yakıt koymadan hızlandıramazsınız. Bu nedenle nasıl devam edeceklerini ben de merak ediyorum." dedi.

Mir, rüzgarlı şartlar nedeniyle sıralama turlarında ancak 8. olmuştu. Fakat hem o hem de 10. olan Rins, motosikletteki ilerlemeden memnundu.

paylaşım
yorumlar
Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor
Önceki haber

Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor
Sonraki haber

Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş

Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş Katar GP
MotoGP

Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş

Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor Katar GP
MotoGP

Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor

Marquez, Katar GP'de galibiyet savaşı vermeyi beklemiyor Katar GP
MotoGP

Marquez, Katar GP'de galibiyet savaşı vermeyi beklemiyor

Son Haberler

Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş
MotoGP MotoGP

Vinales, Katar'da ön tarafta olmayı beklemiyormuş

Miller: "Suzuki en az 30 beygir güç buldu"
MotoGP MotoGP

Miller: "Suzuki en az 30 beygir güç buldu"

Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor
MotoGP MotoGP

Martin, galibiyet savaşı vermek için "farklı bir şeye" ihtiyacı olduğunu düşünüyor

Marquez, Katar GP'de galibiyet savaşı vermeyi beklemiyor
MotoGP MotoGP

Marquez, Katar GP'de galibiyet savaşı vermeyi beklemiyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.