Martin MotoGP şampiyonluğu için mücadele etmenin baskısından "hoşlanmadı"
MotoGP şampiyonası ikincisi Jorge Martin, 2023'te şampiyonluk mücadelesi vermenin baskısından "hoşlanmadığını" ve özellikle Tayland ile Katar arasında "zorlandığını" söyledi.
Pramac Ducati sürücüsü, son şampiyon Francesco Bagnaia'nın 2023 şampiyonluğu için en zorlu rakibi olarak ortaya çıktı ve dört grand prix ve dokuz sprint kazandı.
Martin, şampiyonluk mücadelesini yılın son yarışına kadar sürdürdü ancak Marc Marquez'le girdiği bir mücadelenin Valencia Grand Prix'sini sona erdirmesi ve şampiyonluğu Bagnaia'ya vermesiyle sonuçta yetersiz kaldı.
Japonya GP'sinde duble yaptıktan sonra şampiyonluğu kazanabileceğini hissettiği an olduğunu düşünüyor, ancak bununla birlikte gelen baskıyla başa çıkmanın zor olduğunu kabul ediyor.
"Sanırım Misano, 'Tamam, şu anda en iyisi benim' dediğim andı," diyor sezonunun dönüm noktasının ne olduğunu düşündüğü sorulduğunda.
"Misano'da, İtalya'da, onların [Ducati'nin] evinde kazanmak inanılmazdı. Şimdiye kadarki en iyi duyguydu.
"Ama sonra Hindistan'a gittiğimizde sprinti kazandım ve yanlış lastikle ikinci oldum.
"Sonra Japonya'ya gittim ve ikisini de kazandım, bu yüzden Japonya'nın belki de şampiyonayı kazanabileceğimizi söylediğim nokta olduğunu düşünüyorum.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martin, Pramac Racing
"Sonra baskı geldi. Tayland'dan Katar'a kadar hiç keyif almadım, zihinsel olarak çok zorlandım.
"Bu baskıyı ilk kez taşıyordum ve zorlandım. Bundan keyif almadım. Bence keyif aldığımda en hızlısı ben oluyorum.
"Umarım gelecek sezon kendimi geliştirir, öğrenir ve ilk yarıştan itibaren keyif alabilirim."
Martin, Endonezya'da rahat bir şekilde lider giderken kaza yaptığında ve Avustralya'da yanlış lastik seçiminin onu damalı bayrakta birincilikten beşinciliğe düşürdüğünde şampiyonluğun elinden kaçtığını söylüyor.
Martin, şampiyonluğu nerede kaybettiğini düşündüğü sorulduğunda "Sadece bir yarış değil, belki iki yarış diyebilirim" diye ekledi.
"Belki Endonezya ve Avustralya diyebilirim, ki bu yarışlar dengenin 30 puan öndeyken 27 puan geride olduğu yarışlardı.
"Bence asıl nokta buydu. Belki de o noktada çok iyi olmak bana aşırı güven verdi ve 'Tamam, beş saniye ile gidebilirim, başka bir lastikle kazanabilirim, ne istersem onunla kazanabilirim' dedim.
"MotoGP'deyiz ve bunu yapamazsınız. Nerede olduğunuzun gerçekten bilincinde olmalı ve her zaman rakiplerinizle aynı araçlara sahip olmaya çalışmalısınız."
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