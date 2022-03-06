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MotoGP / Katar GP Haberler

Marquez, Katar GP'de galibiyet savaşı vermeyi beklemiyor

Honda sürücüsü Marc Marquez, Pazar günkü MotoGP Katar yarışında mücadelede olmayı bekliyor ancak galibiyet için yarışabileceğini sanmıyor.

Marquez, Katar GP'de galibiyet savaşı vermeyi beklemiyor
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, cumartesi günü Katar'da gerçekleştirilen sıralama turlarında, büyük oranda yenilenmiş 2022 Honda'sıyla üçüncü sırada yer almıştı.

Marquez, hafta sonu öncesine Katar'da zafer için savaşamayacağını söylemişti. Dördüncü antrenmanda güçlü bir yarış temposuna sahip olmasına rağmen, sıralama turlarının ardından bu görüşünü yineledi.

İspanyol sürücü, podyum için savaşma potansiyeline sahip olduğunu düşünse de, asıl amacının yeni Honda'nın arka arkaya atılan 22 turda nasıl bir tempoya sahip olduğunu anlamak olduğunu belirtti.

Marquez, "Benim için en önemlisi, tek başıma sürdüğüm dördüncü antrenmandı. Orada istikrarlı bir tempom vardı ve tur zamanlarım iyiydi."

"Yarın neler olacağını göreceğiz. Yönetmemiz gereken pek çok faktör olduğu doğru. Bu motosikletle yaptığımız ilk yarış olacak, lastikleri keşfetmemiz gerekiyor, yakıt tüketimine dikkat etmeliyiz ve pist koşullarının nasıl geliştiğini görmeliyiz."

"Fakat içim pır pır edecek ve bakalım nasıl yöneteceğiz, ben de bunu merak ediyorum."

"Bu sabah hâlâ en iyilerden epey gerideydim fakat öğleden sonra onlara yaklaşmayı başardım."

"Benim için yeterli olduğunu söyleyebilirim ve tempomdan memnunum çünkü şu anda en hızlı sürücü değilim ama galibiyet için olmasa da ön tarafta yarışabilirim."

"Şartlara da bağlı olacak çünkü mesela Suzuki, tüm hafta sonu hızlıydı ve bu akşam çok zorlandılar. Yarın ise tamamen farklı bir gün olacak."

"Benim için tam bir yarışı bitirmek önemli. Asıl zorluk arka arkaya 22 turun nasıl gittiğini anlamak olacak. Kendimi iyi hissediyorum, ağrım yok. Bu da beni mutlu ediyor.” dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Akhil Puthiyedath

Marquez, yeni Honda'nın ön tarafıyla ilgili sınırın nerede olduğunu anlamakta güçlük çekmeye devam ettiğini söylüyor.

“Hâlâ limitleri bulamadım... Görüyorsanız, bu hafta sonu kaza yapmadım. Normalde antrenmanlarda bir kez kaza yaparım.

"Fakat durum şimdi farklı çünkü motosikletin sürüş tarzı farklı."

"Gerçek şu ki, zorlamaya çalıştığınızda bazen yavaşlıyorsunuz, bu yüzden sıralama turlarında sınırın nerede olduğunu anlamak hâlâ  zor."

"Örneğin en hızlı turumda birinci ve ikinci sektörleri sorunsuz şekilde geçtim ve hızlıydım, üçüncü sektörde daha fazla zorlayabileceğimi hissettim ve aşırıya kaçtım, bundan ötürü de daha yavaştım."

"Viraj girişlerinde doğru noktayı bulmak hâlâ zor. Fakat viraj ortası ve çıkışında, önceki yıllara göre çok daha iyiyiz."

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