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MotoGP Pramac Racing lansmanı

Pramac, 2024 MotoGP renk düzenini F1 Bahreyn GP padoğunda tanıttı

Pramac Ducati MotoGP takımı, Çarşamba akşamı Formula 1 Bahreyn Grand Prix padoğunda radikal bir şekilde değiştirilmiş 2024 renk düzenini tanıttı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac Racing

Paolo Campinoti tarafından yönetilen uydu Ducati takımı, bu yıl yarışacağı renk düzenini en son tanıtan MotoGP takımı oldu.

Pramac, geçen sene Jorge Martin ve Johann Zarco'nun kazandığı 5 yarış ve puanlarla 2024 sezonuna son takımlar şampiyonu olarak giriyor.

Martin, sezonun son turuna kadar dünya şampiyonluğu için mücadele etti, ancak sonunda şampiyonluğu fabrika Ducati'den Francesco Bagnaia'ya kaptırdı.

Martin şampiyonluğu kazanmış olsaydı, bu yıl Bagnaia ile birlikte yarışmak için otomatik olarak fabrika Ducati takımına terfi edecekti.

Bu nedenle Martin fabrika destekli Ducati ile Pramac'ta kalırken, Franco Morbidelli Yamaha'dan ona katıldı. Zarco ise LCR Honda'ya geçti.

Her iki sürücü de bugün Bahreyn padoğundaki lansmana katıldı.

Pramac 2024 için renklerini daha belirgin bir mor tasarıma sahip olacak şekilde değiştirdi.

Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing, Franco Morbidelli, Pramac Racing

Fotoğraflar: Pramac Racing

Campinoti, F1 CEO'su Stefano Domenicali ile yakın bir ilişkiye sahip ve 2021'den bu yana Pramac Ducati motosikletlerinde F1 logosu bulunuyor.

Çarşamba günü Motorsport.com, Pramac'ın 2025'te Moto2'nin öncü isimlerinden Fermin Aldeguer'yi 2025'te yarıştıracağını açıklamıştı.

Martin'in kadroda nereye yerleşeceği henüz belli değil ancak onun 2024'ten sonra da devam etmesi pek olası görünmüyor.

Martin Katar'daki son sezon öncesi testini titreşim sorunlarıyla tamamlamış, bunu yaşayan tek Ducati sürücüsünün kendisi olduğunu söylemişti.

Yeni takım arkadaşı Morbidelli ise, sadece bir günlük testle başlayacak. Ocak ayının sonunda Portekiz'deki bir antrenman seansı sırasında geçirdiği kötü bir kaza sonucu beyin sarsıntısı geçiren Morbidelli, Sepang ve Katar testlerini kaçırdı.

2024 MotoGP sezonu önümüzdeki hafta sonu Katar'da başlıyor.

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