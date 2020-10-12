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MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"

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Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Alex Marquez, Le Mans'da yağmur altında ilk podyumunu almasının pek bir anlamı olmadığını ancak yine de zor dönemde ihtiyaç duyduğu bir sonuç olduğunu söyledi.

Repsol Honda'nın çaylak sürücüsü Marquez, yağmur altında gerçekleştirilen Fransa yarışını 18. sıradan başlamasının ardından ikinci sırada tamamlayarak MotoGP'deki ilk podyumunu almış oldu.

Marquez'in MotoGP motosikletini yağmurda sürme deneyimi yoktu ancak buna rağmen diğer deneyimsiz sürücülere göre çok daha iyi iş çıkardı.

Marquez, MotoGP'deki ilk podyumunun kendisini kanıtlamasına yardımcı olmadığını, geçen sene Moto2 şampiyonluğunu kazandığı Malezya yarışındaki ikinciliğin daha etkili olduğunu söyledi.

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DAZN'a konuşan Marquez, "Kendimi kanıtlamış istemiyorum. Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok. Ancak yine de kendinize inanmaya devam etmenizi sağlıyor. MotoGP'ye doğru zamanda geçiş yaptım ve her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz."

"En son podyumum Malezya'daydı. O zaman dünya şampiyonu olmuştum ve hislerim harikaydı. Dünya şampiyonu olunca, MotoGP podyumundan daha harika hissetmiştim."

"Yine de bu podyum için gerçekten mutluyum. Ancak bunu kuru zeminde tekrarlamamız lazım. Hızlı olmanın ve MotoGP sınıfında olmanın anahtarı bu. Bu yüzden adım adım geliyoruz ancak her şeyi bir araya getirmemiz lazım."

"Sıralamaları iyileştirmemiz gerekiyor. 18.likten yükselmek çok zor. Ancak takımım adına çok mutluyum çünkü buna ihtiyaçları vardı." dedi.

 

Marquez, yarışta podyuma çıkabileceğine inandığını, ağabeyinin son senelerdeki yağmur performansına bakarak kendisinin de iyi olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Marquez, "Yarış içerisinde hep podyuma çıkmamın mümkün olduğuna inandım. Senenin ilerleyişine bakarak buna daha çok inandım. Bu tür fırsatlar çıktığında onları değerlendirmemiz gerektiğini biliyordum."

"Motosikletin yağmurda iyi tepki verdiğini biliyordum. Marc'ın yağmurlu yarışlarında bunu birçok kez gördüm. Biz de üstümüze düşeni yapmalıydık." dedi.

Marquez, yarışı kazanan Danilo Petrucci'nin sadece 1.2 sn arkasında damalı bayrağı gördü. Marquez, Andrea Dovizioso'yu geçerken zaman kaybetmesinin galibiyet için zorlayamamasına neden olduğunu düşünüyor.

Marquez, "Cal'in arkasında geçmeye çalışırken birkaç saniye kaybettim. Ducati'ler kendi aralarında oynuyordu ve aradaki farkın her tur azaldığını görüyordum."

"Bunun üzerine 'Neden olmasın?' diye düşündüm. Elimden geleni yapacaktım. Ardından Pol'u geçmeye çalıştım ancak o da çok hızlıydı."

"Sanırım en çok Dovi'yi geçerken zaman kaybettim. Petrux biraz uzaktaydı ve o esnada bitişe 3 tur vardı. Sakin oldum. Kaza yaparak her şeyi mahvetmek istemedim."

"Eğer kaza yapsaydım, kimse yarışa dair bir şey hatırlamazdı." dedi.

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Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
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Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Danilo Petrucci, Ducati Team, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Danilo Petrucci, Ducati Team, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing
2/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Danilo Petrucci, Ducati Team, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Danilo Petrucci, Ducati Team, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing
3/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
4/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
5/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
6/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
7/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
8/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
9/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
10/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
11/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
12/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
13/19

Fotoğraf: MotoGP

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
14/19

Fotoğraf: MotoGP

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
15/19

Fotoğraf: MotoGP

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
16/19

Fotoğraf: MotoGP

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
17/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team
18/19

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Stefan Bradl, Repsol Honda Team, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Alex Marquez, Repsol Honda Team, Stefan Bradl, Repsol Honda Team, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing
19/19

Fotoğraf: MotoGP

Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Alex Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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