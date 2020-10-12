MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
18 Eki
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Fransa GP / Son dakika

Quartararo: "Mir’le 9.'luk mücadelesi, galibiyet savaşı gibiydi"

paylaşım
yorumlar
Quartararo: "Mir’le 9.'luk mücadelesi, galibiyet savaşı gibiydi"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo, MotoGP Fransa Grand Prix’sinin son turunda şampiyonadaki rakibi Joan Mir’le giriştiği 9.'luk mücadelesini “galibiyet savaşı gibi” nitelendirdi.

Quartararo ve Suzuki sürücüsü Mir, ilk ıslak MotoGP yarışlarında zorlandılar, bu da ikilinin yarışın başlarında geriye düşmesine ve son turda savaşmasına yol açtı.

İki sürücü de arka yağmur lastiklerini ısıtmakta zorlandı, Mir aynı zamanda ilk turda Dunlop şikanında kaza yapan Valentino Rossi’den kaçınmaya çalışırken geriye düşmesi sonucu yarışın kalanında sıralarını geri kazanmaya çalıştı.

Mir, Quartararo’yu son turda çift sağa dönüşlü Garage Vert virajında geçti, sonrasındaysa SRT sürücüsü Yamaha’sını sonraki Chemin aux Boeufs kısmında iç çizgiden sürerek 9.'luğu geri alarak yarışı bitirdi.

Bu Quartararo’nun şampiyonada Mir’le puan farkını 2 puan artırarak 10 puana çıkarmasını sağlarken yarış sonrasında Quartararo, o 1 puanın yarış boyunca önemsediği tek puan olduğunu söyledi (Mir daha sonra Vinales'e de geçilerek yarışı 11. bitirdi ve fark 2 puan oldu).

İlgili İçerik::

Mir’le savaşı sorulduğunda Quartararo, “Galiba ilk defa bir yarış sırasında şampiyonluğu düşündüm. Joan beni geçtiğinde içimden ‘hayır, bir şeyler denemeden bitmesine izin vermeyeceğim’ dedim.”

“9. virajda frenlere asıldım, onu geçtim biraz da dışarı ittim ama ben de dışarıdaydım çünkü normalden hızlıydım. 9.'luk için verdiğim savaş, galibiyet için verilmiş gibiydi.”

“Bence gayet eğlenceliydi ve herkes %100’ünü verdi, kimse şampiyonluğu kazanmak istemediğini söylese de herkes istiyor.”

“Yani gayet eğlenceliydi ama daha önlerde bitirmek isterdim. Ama geçişim çok güzeldi.” dedi.

Quartararo daha önce hiç denemediği ıslak zemin için ayarlanmış motosiklet ayarlarıyla sadece ilk antrenman seansında edindiği tecrübeyle yarıştığı için çoğu şeyi “riske soktuğunu” söyledi, ama sonrasında Cuma günkünden daha iyi hissettiğini ekledi.

“Çoğu şeyi riske soktuk, takımdan birçok şeyi değiştirmelerini istedim çünkü ilk antrenman seansında motosikletten aldığım his çok kötüydü. Ve aslında sonrasında daha iyiydi, daha iyi bir histi.” diye açıkladı.

“Halen lastikleri ısıtmakta zorlanıyordum ama yarış öncesinde daha önce hiç denemediğim bir ayarla yarışacağım için tedirgindim. Islak zemindeki ilk yarışımda, bu ayarı denediğimiz ilk yarışta pole pozisyonundaydım.”

“Dolayısıyla biraz endişeliydim, ama biraz risk almamız gerektiğini görmek güzeldi ve bugün daha önce ıslak zeminde denemediğimiz bir ayardaydık ve o da çok kötü değildi.”

 
Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"

Önceki haber

Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Horner, güvenlik aracı startında DAS'ın Hamilton'a yardım ettiğine inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, güvenlik aracı startında DAS'ın Hamilton'a yardım ettiğine inanıyor

Abiteboul: "Birkaç biranın ardından dövme iddiasına girdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Birkaç biranın ardından dövme iddiasına girdik"

Vettel, Eifel GP’de “çok fazla risk” almış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Eifel GP’de “çok fazla risk” almış

Norris’in Eifel GP’de yaşadığı sorun, Spa’daki sorunun tekrarıymış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris’in Eifel GP’de yaşadığı sorun, Spa’daki sorunun tekrarıymış

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etme anısını anlamaya çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etme anısını anlamaya çalışacak

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu egale etti, Ricciardo podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu egale etti, Ricciardo podyuma çıktı!

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll, tuvaletten çıkamadığı için aracı kullanamamış

Son Haberler

Quartararo: "Mir’le 9.'luk mücadelesi, galibiyet savaşı gibiydi"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Mir’le 9.'luk mücadelesi, galibiyet savaşı gibiydi"

Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"

Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!
MOTOGP MotoGP / Yarış raporu

Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

Petrucci, 10 sürücünün podyum mücadelesi vermesini bekliyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Petrucci, 10 sürücünün podyum mücadelesi vermesini bekliyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, güvenlik aracı startında DAS'ın Hamilton'a yardım ettiğine inanıyor

33dk
2
Formula 1

Abiteboul: "Birkaç biranın ardından dövme iddiasına girdik"

3s
3
Formula 1

Vettel, Eifel GP’de “çok fazla risk” almış

4
Formula 1

Norris’in Eifel GP’de yaşadığı sorun, Spa’daki sorunun tekrarıymış

2s
5
Formula 1

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

Son Haberler

Quartararo: "Mir’le 9.'luk mücadelesi, galibiyet savaşı gibiydi"
MOTOGP

Quartararo: "Mir’le 9.'luk mücadelesi, galibiyet savaşı gibiydi"

Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"
MOTOGP

Marquez: "Yağmurda podyumun pek bir anlamı yok"

Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!
MOTOGP

Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

Petrucci, 10 sürücünün podyum mücadelesi vermesini bekliyor
MOTOGP

Petrucci, 10 sürücünün podyum mücadelesi vermesini bekliyor

Morbidelli, Yamaha'nın ‘işlevsiz’ kalmasından ötürü ‘kabus’ yarıştan çekiniyor
MOTOGP

Morbidelli, Yamaha'nın ‘işlevsiz’ kalmasından ötürü ‘kabus’ yarıştan çekiniyor

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.