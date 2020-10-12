Quartararo: "Mir’le 9.'luk mücadelesi, galibiyet savaşı gibiydi"

Quartararo ve Suzuki sürücüsü Mir, ilk ıslak MotoGP yarışlarında zorlandılar, bu da ikilinin yarışın başlarında geriye düşmesine ve son turda savaşmasına yol açtı.

İki sürücü de arka yağmur lastiklerini ısıtmakta zorlandı, Mir aynı zamanda ilk turda Dunlop şikanında kaza yapan Valentino Rossi’den kaçınmaya çalışırken geriye düşmesi sonucu yarışın kalanında sıralarını geri kazanmaya çalıştı.

Mir, Quartararo’yu son turda çift sağa dönüşlü Garage Vert virajında geçti, sonrasındaysa SRT sürücüsü Yamaha’sını sonraki Chemin aux Boeufs kısmında iç çizgiden sürerek 9.'luğu geri alarak yarışı bitirdi.

Bu Quartararo’nun şampiyonada Mir’le puan farkını 2 puan artırarak 10 puana çıkarmasını sağlarken yarış sonrasında Quartararo, o 1 puanın yarış boyunca önemsediği tek puan olduğunu söyledi (Mir daha sonra Vinales'e de geçilerek yarışı 11. bitirdi ve fark 2 puan oldu).

Mir’le savaşı sorulduğunda Quartararo, “Galiba ilk defa bir yarış sırasında şampiyonluğu düşündüm. Joan beni geçtiğinde içimden ‘hayır, bir şeyler denemeden bitmesine izin vermeyeceğim’ dedim.”

“9. virajda frenlere asıldım, onu geçtim biraz da dışarı ittim ama ben de dışarıdaydım çünkü normalden hızlıydım. 9.'luk için verdiğim savaş, galibiyet için verilmiş gibiydi.”

“Bence gayet eğlenceliydi ve herkes %100’ünü verdi, kimse şampiyonluğu kazanmak istemediğini söylese de herkes istiyor.”

“Yani gayet eğlenceliydi ama daha önlerde bitirmek isterdim. Ama geçişim çok güzeldi.” dedi.

Quartararo daha önce hiç denemediği ıslak zemin için ayarlanmış motosiklet ayarlarıyla sadece ilk antrenman seansında edindiği tecrübeyle yarıştığı için çoğu şeyi “riske soktuğunu” söyledi, ama sonrasında Cuma günkünden daha iyi hissettiğini ekledi.

“Çoğu şeyi riske soktuk, takımdan birçok şeyi değiştirmelerini istedim çünkü ilk antrenman seansında motosikletten aldığım his çok kötüydü. Ve aslında sonrasında daha iyiydi, daha iyi bir histi.” diye açıkladı.

“Halen lastikleri ısıtmakta zorlanıyordum ama yarış öncesinde daha önce hiç denemediğim bir ayarla yarışacağım için tedirgindim. Islak zemindeki ilk yarışımda, bu ayarı denediğimiz ilk yarışta pole pozisyonundaydım.”

“Dolayısıyla biraz endişeliydim, ama biraz risk almamız gerektiğini görmek güzeldi ve bugün daha önce ıslak zeminde denemediğimiz bir ayardaydık ve o da çok kötü değildi.”