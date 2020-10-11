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MotoGP / Fransa GP / Yarış raporu

Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

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Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!
Ekleyen:
, Editör

Heyecan dolu geçen yarışta kazanan, Fabrika Ducati pilotu Danilo Petrucci olurken, Repsol Honda'nın çaylak pilotu Alex Marquez yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yarışın hemen öncesindeki formasyon turunda bir anda etkisini gösteren yağmur, sürücülerin pite gelip motosiklet değiştirmesine neden oldu. 

Yağmur lastikleri ile başlanan yarışta Yamaha pilotu Valentino Rossi, ikinci virajda yerde kalarak yarış dışı kalan ilk isim oldu.

Bu sırada önde Fabrika Ducati Danilo Petrucci ve Andrea Dovizioso yer alırken, Honda LCR pilotu Cal Crutchlow ise inanılmaz bir çıkışla bu ikiliyi zorlamaktaydı. Ancak daha sonrasında Crutchlow, Pramac Ducati pilotu Jack Miller'ın gerisine düştü.

Önde iki Fabrika Ducati pilotu ve Pramac Ducati ile Jack Miller büyük bir fark yakaladıkları sırada, Suzuki pilotu Alex Rins hızlı bir şekilde öndeki grupla farkı kapatmaya başladı. İlk defa 1.44'lü zamanlara inen Alex Rins, öndeki Ducatilerden tur başına 0.5 saniye daha hızlıydı.

Bu sırada Rins ile aynı tempoda ilerleyen tek isim ise, gerilerden yarışa başlayan Repsol Honda pilotu Alex Marquez'di. 

Öndeki gruba yaklaşan Rins, Miller'ı geçme çabasıyla atağa kalktı. Ancak geç frenleme yapan Rins, öndeki iki Ducati pilotunu da geçmeye çalıştı ve bu sebeple Andrea Dovizioso'nun dengesi bozuldu. İtalyan pilot, Petrucci-Rins-Miller üçlüsüne zaman kaybetti.

Bu savaştan birkaç tur sonra Miller, mekanik arızayla yolda kaldı. Podyumun önemli isimlerinden biri olan Miller, garaja sinirli bir şekilde geri döndü.

Aynı anda Rins, galibiyetin önemli bir rakibi olduğu sırada ikinci virajda yerde kaldı ve son sıraya geriledi. Yarışa geri dönmeyi başaran Rins, hakemlerin motosikleti kaldırmaya çalıştığı sırada unuttuğu kayışın motosikletine takılması sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı. 

Bu sırada inanılmaz yükseliş gösteren Alex Marquez, önce Pol Espargaro'yu geride bıraktıktan sonra ikinci sıradaki Andrea Dovizioso'ya yaklaştı. 

Dovizioso'nun ön lastiğinin tükenmesiyle de beraber Marquez, yarış bitimine birkaç tur kala İtalyan pilotu geride bıraktı. Ardından da Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro, Dovizioso'yu podyum dışına iten isim oldu.

Yarışın son bölümünün en hızlı ismi olan Avintia Ducati pilotu Johann Zarco ise, son turda Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira'yı geçerek beşinciliği aldı.

Böylece Petrucci yarışı kazanırken Alex Marquez, Repsol Honda için 2020 sezonunun ilk podyumunu almayı başardı. Podyumu tamamlayan isim ise Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro oldu.

İlk 10'u ise Dovizioso, Zarco, Oliveira, Nakagami, Bradl, Quartararo ve Vinales tamamladı. 

Şampiyonada ise sıralama değişmedi. Quartararo liderliğini korurken, Mir ile olan farkı 2 puan açtı. Dovizioso ise üçüncülüğe yükselerek, ilk turunda yarış dışı kaldığı Katalonya GP'sinden sonra, tekrardan şampiyona savaşına girdi.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Italy Danilo Petrucci Ducati 26 45'54.736     25
2 Spain Alex Marquez Honda 26 45'56.009 1.273 1.273 20
3 Spain Pol Espargaro KTM 26 45'56.447 1.711 0.438 16
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 26 45'58.647 3.911 2.200 13
5 France Johann Zarco Ducati 26 45'59.046 4.310 0.399 11
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 26 45'59.202 4.466 0.156 10
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 26 46'00.657 5.921 1.455 9
8 Germany Stefan Bradl Honda 26 46'10.333 15.597 9.676 8
9 France Fabio Quartararo Yamaha 26 46'11.423 16.687 1.090 7
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 26 46'11.631 16.895 0.208 6
11 Spain Joan Mir Suzuki 26 46'11.716 16.980 0.085 5
12 South Africa Brad Binder KTM 26 46'22.057 27.321 10.341 4
13 Italy Francesco Bagnaia Ducati 26 46'28.087 33.351 6.030 3
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 26 46'33.912 39.176 5.825 2
15 Spain Iker Lecuona KTM 26 46'45.823 51.087 11.911 1
  Spain Alex Rins Suzuki 26 47'08.926 1'14.190 23.103  
  Australia Jack Miller Ducati 19 34'05.262 7 Laps 7 Laps  
  Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 33'02.733 8 Laps 1 Lap  
  United Kingdom Cal Crutchlow Honda 17 30'15.420 9 Laps 1 Lap  
  Spain Tito Rabat Ducati 14 26'18.935 12 Laps 3 Laps  
  United Kingdom Bradley Smith Aprilia 8 14'30.672 18 Laps 6 Laps  
  Italy Valentino Rossi Yamaha 0        
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Petrucci, 10 sürücünün podyum mücadelesi vermesini bekliyor

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Petrucci, 10 sürücünün podyum mücadelesi vermesini bekliyor
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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