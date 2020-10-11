Fransa MotoGP: Müthiş yarışı Petrucci kazandı, Alex Marquez ikinci!

Yarışın hemen öncesindeki formasyon turunda bir anda etkisini gösteren yağmur, sürücülerin pite gelip motosiklet değiştirmesine neden oldu.

Yağmur lastikleri ile başlanan yarışta Yamaha pilotu Valentino Rossi, ikinci virajda yerde kalarak yarış dışı kalan ilk isim oldu.

Bu sırada önde Fabrika Ducati Danilo Petrucci ve Andrea Dovizioso yer alırken, Honda LCR pilotu Cal Crutchlow ise inanılmaz bir çıkışla bu ikiliyi zorlamaktaydı. Ancak daha sonrasında Crutchlow, Pramac Ducati pilotu Jack Miller'ın gerisine düştü.

Önde iki Fabrika Ducati pilotu ve Pramac Ducati ile Jack Miller büyük bir fark yakaladıkları sırada, Suzuki pilotu Alex Rins hızlı bir şekilde öndeki grupla farkı kapatmaya başladı. İlk defa 1.44'lü zamanlara inen Alex Rins, öndeki Ducatilerden tur başına 0.5 saniye daha hızlıydı.

Bu sırada Rins ile aynı tempoda ilerleyen tek isim ise, gerilerden yarışa başlayan Repsol Honda pilotu Alex Marquez'di.

Öndeki gruba yaklaşan Rins, Miller'ı geçme çabasıyla atağa kalktı. Ancak geç frenleme yapan Rins, öndeki iki Ducati pilotunu da geçmeye çalıştı ve bu sebeple Andrea Dovizioso'nun dengesi bozuldu. İtalyan pilot, Petrucci-Rins-Miller üçlüsüne zaman kaybetti.

Bu savaştan birkaç tur sonra Miller, mekanik arızayla yolda kaldı. Podyumun önemli isimlerinden biri olan Miller, garaja sinirli bir şekilde geri döndü.

Aynı anda Rins, galibiyetin önemli bir rakibi olduğu sırada ikinci virajda yerde kaldı ve son sıraya geriledi. Yarışa geri dönmeyi başaran Rins, hakemlerin motosikleti kaldırmaya çalıştığı sırada unuttuğu kayışın motosikletine takılması sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Bu sırada inanılmaz yükseliş gösteren Alex Marquez, önce Pol Espargaro'yu geride bıraktıktan sonra ikinci sıradaki Andrea Dovizioso'ya yaklaştı.

Dovizioso'nun ön lastiğinin tükenmesiyle de beraber Marquez, yarış bitimine birkaç tur kala İtalyan pilotu geride bıraktı. Ardından da Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro, Dovizioso'yu podyum dışına iten isim oldu.

Yarışın son bölümünün en hızlı ismi olan Avintia Ducati pilotu Johann Zarco ise, son turda Tech 3 sürücüsü Miguel Oliveira'yı geçerek beşinciliği aldı.

Böylece Petrucci yarışı kazanırken Alex Marquez, Repsol Honda için 2020 sezonunun ilk podyumunu almayı başardı. Podyumu tamamlayan isim ise Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro oldu.

İlk 10'u ise Dovizioso, Zarco, Oliveira, Nakagami, Bradl, Quartararo ve Vinales tamamladı.

Şampiyonada ise sıralama değişmedi. Quartararo liderliğini korurken, Mir ile olan farkı 2 puan açtı. Dovizioso ise üçüncülüğe yükselerek, ilk turunda yarış dışı kaldığı Katalonya GP'sinden sonra, tekrardan şampiyona savaşına girdi.