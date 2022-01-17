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Márquez, Portimao testinde 300 kilometre mesafe tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Honda sürücüsü, Pazar günü Portekiz'de gerçekleştirilen pistte sürüş yaptı ve gün boyunca Honda RC213V-S ile toplamda 65 tur attı.

Márquez, Portimao testinde 300 kilometre mesafe tamamladı

Marquez, geçen yıl motokros antrenmanı yaparken geçirdiği kaza sonrası görme problemleri yaşamış ve yılın son iki yarışını kaçırmıştı.

O günden bu yana tedavi gören ve rehabilitasyon sürecine devam eden İspanyol sürücü, ilk pist üstü testini pazar günü yaptı.

Honda'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat Marquez'in Portekiz Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Portimao'daki testinin olumlu sonuç verdiği öğrenildi.

 

Çift görme probleminin ne durumda olduğunu ve yüksek hız ile yorgunluğun kendisin etkileyip etkilemediğini görmek isteyen Marquez, başlangıçta üç tane 15'erli bölüm attı ve ardından 20 turluk son bir bölüm daha tamamladı.

Toplamda 65 tur atan Marquez, gün sonunda oldukça pozitifti ve test, başarılı şekilde tamamlanmış oldu.

Şimdi Marquez, 5 ve 6 Şubat'ta Sepang'da gerçekleştirilecek MotoGP testinde yer alıp almayacağına karar vermek adına, pazartesi günü yeni bir tıbbi testten daha geçecek.

 

 

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