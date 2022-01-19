Espargaro: "Yeni Honda motosikleti direkt hızlı olmasa bile sorun değil"

Honda, 2020'de motosikletinde yaşadığı sorunların ardından 2021 sezonu öncesinde RC213V motosikletinde radikal değişiklikler yapmıştı. 2020 Honda için 1982'den bu yana galibiyetsiz tamamlanan ilk sezon olurken 2021'de Marc Marquez'in dönüşüyle 3 yarış zaferi kazanıldı ancak Honda yine de şampiyonada Ducati'nin 143 puan gerisinde kaldı.

KTM'den Honda'ya geçiş yapan Espargaro, sezon boyunca ancak bir kez pole pozisyonu kazandı ve bir kez podyuma çıkabildi. Honda sürücülerinin tamamı, sezon boyunca RC213V'nin arka tarafındaki yol tutuşu eksikliğinden şikayet etti.

Geçen sezon öncesinde sadece 5 gün teste çıkabilen Espargaro, bu sezon öncesinde de 5 gün test yapabilecek.

Honda'nın lansmanında konuşan Espargaro, "Motosiklet daha iyi durumda ancak yine de ne kadar daha iyi olduğunu söylemek için erken. Öncelikle diğer motosikletlerle aynı piste çıktığımızda nasıl olduğumuzu görmeliyiz."

"Oyunu yalnız başımıza oynamıyoruz. Piste yeni motosiklet çıkaran sadece biz değiliz."

"Herkes aynısını yapıyor ve herkes ileri yönde adım atacak. Bu açıdan motosikletin ne kadar iyi olduğunu Malezya'daki testlerde, diğer motosikletlerle piste çıktığımız birkaç gün içerisinde göreceğiz."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"0.2 sn iyi olup da motosikletin çok daha iyi olduğunu söylemek mantıklı olmaz çünkü diğerleri yarım saniye daha iyi olabilirler."

"Bu, üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Ardından senenin ilk yarışlarında nerede olduğumuzu göreceğiz. İlk yarışlarda yukarıda olmasak dahi bunun bir anlamı olmayacak."

"Yeni motosiklet zaman alır. Ne yazık ki sadece 5 test günü var. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum ancak iyi olmasak dahi panik yapmaya gerek yok."

"Fabrika motosikleti kullanan 4 sürücü ile motosikleti geliştirme şansımız olacak. Yani bu sayede motosiklet kısa sürede çok daha iyi olacak." dedi.

Espargaro, daha fazla yol tutuşu dışında Ducati ile baş edebilmeleri için daha fazla motor gücüne de ihtiyaç duyduklarını düşünüyor.

Espargaro, "Bizim için yol tutuşu önemliydi ancak aynı zamanda geçmiş yıllarda Ducati'nin düzlükte çok güçlü olduğunu gördük."

"Yarışlarda geçiş yapabilmek ve mücadele edebilmek için bu kilit bir konu."

"Bu sene gridde daha fazla Ducati olacak. Bu yüzden daha iyi bir sezon geçirmek istiyorsak, onlarla mücadele edebilmek, kaybettiğimiz pozisyonları geri almak ya da onlara karşı savunma yapabilmek için düzlükte daha hızlı olmalıyız."

"Her şey önemli, her şey değerli. Şu anda iyi bir yoldayız ancak sakin kalmamız lazım." dedi.